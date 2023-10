A FitParádén a súlyok mellett az idő játszotta a főszerepet: a versenyt az a sportoló nyerte, aki a tíz számot a leghamarabb teljesítette. Végül a nyolcas mezőnyből hárman is összehozták a maximális 150 pontot.

Szarajevóba megy

– Életemben még soha nem teljesítettem egymás után tíz számot – mondta Juhász Péter mádi kolosszus, majd hozzátette: – Nehéz dolgom akadt, mert az utolsónak beiktatott hordócipelés során könnyen borulhatott volna minden, amit addig felépítettem. Erre egyébként nem készültem különösebben, itthon ugyanis képtelen lennék hasonló cselekedetre rávenni magam, ilyenre kellenek a versenykörülmények. A többiek némi humorral azt tanácsolták nekem, hogy ne álljak meg pihenni. Ennek jegyében gyors tempót diktáltam: a 120, meg a 140 kilós hordót is jó részidőkkel tettem fel az állványra. Aztán görcs jött ki a testemen, de a 160-ast megcsináltam, végül csak egy hajszállal, de a 180-as is összejött. Meglepődtem, hogy ezt a gyakorlatsort két perc alatt sikerült megcsinálnom, utólag pedig úgy érzem, hogy még gyorsabb menetre is képes lettem volna. Az eredményhirdetésnél boldogan fogadtam a második Molnár Zsolt és a harmadik Kovács Ferenc gratulációját.

A közép-európai Prémium Strongman League első szezonja jövő héten Visegrádon zárul.

– A szuperdöntőt az élről kezdem – folytatta a civilben tiszaújvárosi tűzoltóként dolgozó erőművész. – Szeretném megnyerni ezt az állomást, utána pedig a Strongman Champions League döntője vár rám. A finálét november 18-án Szarajevóban rendezik, majd pihenőre térek. Rám fér a szünidő, hiszen a bosznia-hercegovinai viadal lesz az idei tizenhetedik fellépésem.