Labdarúgás: NB II Észak-keleti csoport, 11. forduló

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Újpest FC tartalék 2-4 (0-3)

Tiszaújváros, 150 néző. V.: Török (Ancsin, Flinta).

Termálfürdő FC Tiszaújváros: Herceg – Oláh B. (Kollár, 82.), Lehóczki (Vitelki B., 46.), Tóth B. (Vajda C., 77.), Bussy (Erős, 46.), Farkas M., Tóth S., Varjas L., Nagy D., Ivánka, Valkay. Edző: Vitelki Zoltán.

Újpest FC tartalék: Genzler – Szűcs Á., Horváth B., Horváth D., Radosevic, Geiger, Simon (Mucsányi, 70.), Dékei (Árki, 82.), Kovács D., Varga Gy. (Sarkadi, 77.), Jürgens. Edző: Mundi Viktor.

Gólszerző: Varjas L. (50.), Nagy D. (63.), ill. Simon (15.), Dékei (31.), Jürgens (41.), Radosevic (79.).

Jók: Farkas M., Ivánka, ill. az egész csapat.

Vitelki Zoltán: – Hamar hátrányba kerültünk, ennek ellenére nekünk is megvoltak a ziccereink amikkel, nem tudtunk élni. A második félidőre szerkezetet váltottunk és visszajöttünk a mérkőzésbe. Sikerült két gólt lőni, de sajnos egy figyelmetlenségből kapott negyedik gól eldöntötte a mérkőzést.

Mundi Viktor: – Nagyon nehéz mérkőzés volt. Hiába vezettünk az első félidőben 3-0-ra, a Tiszaújvárosnak is ugyanúgy megvoltak a száz százalékos helyzetei. Ők kihagyták ezeket, mi berúgtuk. A második félidőt tudtuk, hogy nagyon nehéz lesz, ez be is igazolódott, de úgy gondolom végig kontrolláltuk a mérkőzést.