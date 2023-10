Kedden kelt útra a DVTK Hun-Therm női kosárlabdacsapata, a piros-fehérek szerdán 20.00-tól a legrangosabb kontinentális kupasorozatban ezúttal Olaszországban szerepelnek, a Beretta Famila Schio vendégei lesznek. Az 16 csapatos Euroliga A-csoportjának, a nyolc csapatos mezőnyében, a 3. forduló keretében csap össze az egyaránt 2-2 győzelemmel, vereség nélkül álló két gárda.

A diósgyőriek a kedd délelőtti edzés után – tíz játékossal (Garbin, Charles, Grigalauskyte, Jovanovic, Tadic, Lelik, Kányási, Aho N., Tenyér, Aho T.) – a Miskolc-Kassa buszozás után, repülőgéppel előbb Bécsbe, onnan Velencébe utaztak, utóbbi helyről még egy kis buszút várt a delegációra Schióig.

A hónap meccse

A DVTK Hun-Therm legutóbbi Euroliga mérkőzését a Casademont Zaragoza ellen játszotta, és ezt az összecsapást előzetesen a hét meccsének kiáltották ki a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség (FIBA) honlapján. Mint ismert: a spanyolok elleni ütközetet 66-63-ra a piros-fehérek nyerték. Ezzel összefüggésben elsőként azt vetettük fel Völgyi Péternek, a DVTK Hun-Therm vezetőedzőjének, hogy ha a múltkori meccsük a hét mérkőzése volt, akkor ez, mivel még többnek ígérkezik, a hónap meccse is lehet, akár a Diósgyőr, akár a Schio szempontjából, illetve azt is kérdeztük: mi ennek az összecsapásnak a tétje, benne van-e halványan az, hogy aki itt nyer, az óriási lépést tesz a negyeddöntőt érő helyek megszerzése felé?

– Messze van még a csoportkör vége, sok mérkőzés van addig, amíg a negyeddöntős helyek gazdára találnak, és január végéig nem csak nekünk, de minden csapatnak sok kihívással kell szembenéznie – nyilatkozta Völgyi Péter. – Most egy remek együttes ellen kell bizonyítanunk, akikkel szemben a tavalyi évadban két kiélezett mérkőzést játszottunk, az idén pedig a felkészülés során is megmérkőztünk. Akkor még voltak hiányzói a Schiónak, és ebből, az említett három meccsből nem lehet kiindulni. Az biztos, hogy minden mérkőzésnek megvan a maga tétje, most két veretlen csapat találkozik, és talán a mi számunkra lenne nagyobb dolog, ha nyerni tudnánk. Egy újabb siker bravúrgyőzelemnek számítana.

Akadozik a gépezet

A Diósgyőr a Schio ellen a tavalyi euroliga évadban két szoros meccset játszott, ott a hosszabbításban kaptak ki a piros-fehérek, Miskolcon egy egy labdás meccsen nyertek. Kíváncsiak voltunk arra, hogy Völgyi Péternek milyen emlék ugrik be mindezekről.

– Ezek a néhány hónappal ezelőtti események már nagyon távolinak tűnnek, de jó emlék, hogy Diósgyőrben sikerült őket legyőzni. Schio barátságos kisváros, ahol nagyon szeretik a kosárlabdát, és jó itt játszani. Biztosan sokan lesznek kint a meccsen, és úgy tudom lesznek DVTK drukkerek is a lelátón, ami természetesen öröm a számunkra – felelte a diósgyőri edző, akinek felvetettük, hogy az olasz csapat kerete az előző évhez képest jelentősen megváltozott, hiszen öt játékost is kicseréltek, és arról érdeklődtünk, hogy erősebbek lettek-e? – Ezt most még nehéz megmondani. Azoknak a meccseknek az alapján, amiket láttunk tőlük, azt mondanám: most még akadozik a gépezet náluk, nem álltak össze teljesen. Mi pedig szeretnénk ezt kihasználni. De a keretük erős, ahogy tavaly is az volt. Az biztos, hogy a Schiónak minden poszton van klasszis játékosa.

Azt is szóba hoztuk, hogy tavaly a DVTK-ban extrán teljesített Guirantes már a Schiót erősíti, és ezzel kapcsolatban azt kérdeztük: mekkora előny, hogy nagyon nagyon jól ismerik az ellenfél talán legjobb játékosát, illetve milyen hasznot húzhatnak ebből?

– Jól ismerjük Guirantest, és biztos vagyok abban, hogy nagy lesz benne a bizonyítási vágy ezen a meccsen, mert ő egy igazi profi játékos. Akik tavaly is itt voltak nálunk, és játszottak vele egy csapatban, tökéletesen ismerik, akik az idén csatlakoztak hozzánk, őket igyekeztünk képbe hozni, hogy miként lehet semlegesíteni a Schio egyik nagy erősségét – válaszolta Völgyi Péter, aki abban a témában, hogy a szombati mérkőzésen széles rotációval játszottak, így nyilatkozott: – A Cegléd elleni bajnokin sikerült pihentetni több játékost, aminek azért van jelentősége, mert gyors, erős tempójú mérkőzésre számítunk, 40 percen át.

A lepattanóharc

Azt is megkérdeztük a diósgyőri szakvezetőtől, hogy mi dönthet ezen a meccsen egyik, vagy másik csapat javára.

– Nagy esély van arra, hogy a lepattanó párharc – felelte Völgyi Péter. – Kicsit másképp kell ellenük dolgozni, mint az előző Euroliga mérkőzésen, már csak azért is, mert nagyon pontosan, precízen játsszák meg második esélyből a támadásaikat. Ebben az évadban eddig jól szedtük a támadó lepattanókat, ez most is elengedhetetlenül fontos lesz, és nem utolsósorban az is, hogy kintről betaláljunk. Ugyanis ha ezek jól mennek, akkor lehet legyőzni a Schiót.