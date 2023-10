Az élvonalbeli labdarúgó bajnokság 11. fordulója keretében életbevágó mérkőzés vár a dél-borsodiakra, akik vasárnap 13 óra 15 perctől MTK Budapest gárdáját látják vendégül.

Esélyt lát a sikerre

– Volt egy csapatépítő program a héten, a játékosok együtt eltöltöttek egy délelőttöt, bízunk benne, hogy pozitív hatása lesz a hétvégén – kezdte Kuttor Attila, a kövesdiek vezetőedzője, majd így folytatta: – Mint minden alkalommal most is nehéz mérkőzésre számítok, kemény feladat előtt áll mind a két csapat és megpróbálunk helyt állni. Igaz, hogy a legutóbb Kisvárdán kikaptunk, de voltak pozitívumai a találkozónak. Azt gondolom, hogy a vereségben rajtunk kívül álló okok is közrejátszottak, de kizárólag magunkra koncentrálunk, megpróbáljuk még határozottabb csapat benyomását kelteni. Az MTK tavaly jó játékkal jutott fel az élvonalba, ezen a stíluson változtattak egy kicsit az idén, most ötvédős rendszerrel próbálnak jó eredményeket elérni. Az viszont nem változott, hogy igyekeznek szépen futballozni. Úgy érzem, hogy van esélyünk a győzelemre, most is ennek reményében lépünk pályára.

Az összeállítás

A Mezőkövesd Zsóry FC-ben eltiltott nincs, Illés Bálint azonban térdsérülése miatt nem léphet pályára. A várható kezdőcsapat: Piscitelli – Kállai K., Beriashvili (Lukic), Pillár, Vajda S. (Nahirnij) – Cseke, Gomis, Nagy G. – Cseri – Drazic, David Babunski (Szalai J.).