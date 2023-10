A diósgyőriek a 8 csapatos csoport egyetlen idegenbeli győzelmét aratták, amely után Völgyi Péter, a piros-fehérek szakvezetője az első negyed meredek kezdéséről, az ellenfél 10-0-s vezetéséről a következőket mondta:

– Háromszor is kértem volna időt, de mindannyiszor visszavontam, mert kivédekeztük az ellenfél támadásait, és azt éreztem, hogy ha szépen lassan is, de felvesszük az Euroliga tényleges ritmusát. Sajnos, az elején üres dobásokat hibáztuk, védekezésben puhák voltunk. Szerintem a 6. percben érkeztünk meg a meccsbe, ekkor vettük át az irányítását, és bár eltartott egy ideig, amíg fordítottunk, onnantól magabiztosabbak voltunk. A záró negyedben hagytuk 2 pontra feljönni a Lyont, de az utolsó nagy rohamaiknak jól álltuk útját. Tudjuk, hogy ellenfelünknek szinte a kezdőötöse hiányzott, hogy tartalékosan álltak fel, de ettől függetlenül örülünk, hogy idegenbeli győzelemmel tudtuk kezdeni az idei Euroliga csoportkört, bízunk a hasonlóan jó folytatásban, a Zaragoza ellen.

Arra a felvetésre, hogy lepattanózásban extrát hozott a csapat, hiszen az ellenfél 25 leszedett labdájával szemben a diósgyőriek 46-ot kaparintottak meg, így reagált Völgyi Péter:

– Tudtuk, hogy magasabbak és erősebbek, és azt is, hogy mi lehetünk a mozgékonyabbak. Amikor kezdtük látni, hogy nem a külső dobásokkal nyerjük meg a meccset, és elkezdtünk menni a labdákért, nem csak a belső emberek, hanem a külső posztokról is, eredményességben feljavultunk, óriási akaraterőről tett tanúbizonyságot a csapat. Kétségtelen, hogy ennek a mérkőzésnek a lepattanózás volt a kulcsa. Illetve az is hozzájárult a sikerhez, hogy bár az ellenfél két kulcsjátékosát nem tudtuk igazán megfogni, a többieket igen.

Két pont után

A meccs 35. percére két pontra jött fel a Lyon (52-54), és akkor egy diósgyőri időkérés kellett ahhoz, hogy visszaálljon a ,,rend”. Arra a kérdésre, hogy mit mondott a pauza alatt a játékosainak, így felelt Völgyi Péter:

– Fauthouxon váltottunk védekezésben, mert a 2-2-vel gondjaink voltak, és sem az első, sem a második verziónk nem működött, kipróbáltunk egy harmadikat, ami bejött. Rettenetesen elfáradt, mert 30 percen át nagy nyomás alatt tartottuk, és a végére elfogyott az ereje. Sok mezőnyjátékosunk beletette a magáét ebbe a mérkőzésbe, a meccsen belül többeknek sikerült váltani játékban. Garbin és Lelik is jól teljesített a hajrában, kellett a rutinjuk ahhoz, hogy magabiztos legyen a vége.

Arról, hogy mit ér, mit jelent ez a siker, így nyilatkozott a diósgyőri szakvezető:

– Nagyon jó érzés, önbizalmat adhat a jövőre nézve. Nagyon az út elején vagyunk, bár ez már a harmadik meccsünk volt az Euroliga sorozatban, a két selejtezővel együtt, ellenfelünk tűnt fáradtabbnak ezen a mérkőzésen. Ebből a győzelemből építkezhetünk. Ami nagy pozitívum volt, az a lepattanózás, de csomó minden tudunk még előbbre lépni. Tadic 10 percet játszott, a következő meccsen még több játékidőt kap majd, és szépen lassan mindenki visszakerül a saját posztjára, és ezzel tovább csiszolódik a csapat játéka.