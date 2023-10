A női kosárlabda Euroligában, az A-csoport 4. fordulójában, az első három mérkőzését megnyerő DVTK Hun-Therm együttese a lengyel bajnokot, a Polski Cukier AZS UMCS Lublin csapatát fogadta. Azt a gárdát, amelyik egy hete szerezte meg első győzelmét a legrangosabb kontinentális kupasorozatban.

Köszöntés

Az előzetesen a diósgyőriek sikerét ígérő meccsen a hazaiaknak azzal a nehézséggel kellett szembenézniük, hogy nem számíthattak a múlt szombati, a Pécs elleni, hazai, egy pontos sikert hozó találkozón sérülést szenvedett csapatkapitányra, Kányási Veronikára.

A lengyel együttesben egy kedves ismerőst köszöntöttek a meccs előtt, ugyanis az előző idényben a DVTK-ban szerepelt Bernáth Réka ebben ez évadban a lublini gárdát erősíti. Azt, hogy mennyire szép emlékei vannak a bedobóról a diósgyőri közönségnek, a szurkolók hosszan tartó vastapsa jelezte. Érdekesség, hogy a vendégek a lehetséges 12 helyett csak 10 játékost neveztek a meccsre.

Közte tíz

A mérkőzés elején a Diósgyőr hármasugrásokkal szórakoztatta a közönséget, a lublini duplákra, Jovanovictól két, Leliktől egy tripla érkezett válaszként (9-6). Aztán amikor a hazaiak közelebbről is eredményesek voltak, gyors egymásutánban kétszer, időt kért a vendégcsapat (13-8). Úgy tűnt, hogy ez nem használt (17-9), de aztán Fiszer csapata első hármasát követően, a 7. percben beállt az első lublini csere, Bernáth, akinek a góljával visszajött a meccsbe a zöld-fehér gárda (17-14). Olyannyira, hogy a negyed végén, a dudaszó pillanatában Kalenik egyenlített (19-19).

A második játékrész elején Lelik megszerezte második tripláját, majd Charles lépett be a 8 pontosok klubjába, Lelik és Jovanovic és társaságába (26-21). A folytatásban Grigalauskyte két duplája ért célba, és kellett egy kis idő a Lublinnak, hiszen három perc alatt 11 pontot kaptak (30-23). A puaza után felkeményedett a lengyel bajnok védekezése, de ezen a téren a DVTK is jól tartotta magát, négy perc alatt csak egy gól esett (30-25). A nyolcas rotációval játszó hazaiak, akik a kezdőn kívül, a Tadic, Grigalauskyte, Tenyér hármast forgatták, utóbbi játékos utolsó másodperces találatával kerekítették 10-re a különbséget a hosszú szünetre (39-29).

Felállva tapsoltak

Egymás után maradtak ki a dobások a hazai oldalon, a térfélcserét követően, négy perc alatt ismét csak egy találat ért célba (39-31). A következő két minutában sem változott az eredmény, aztán Zietara és Aho N. váltott triplát, utóbbi hat és fél perc (!) csend után szerezte csapata első pontjait a harmadik menetben (42-34). Majd amikor újra kétszámjegyű lett a hazaiak fórja, jött a lublini időkérés. Ám a hajrában már ment minden hazai oldalon, Lelik vezérletével tovább növelte előnyét a Diósgyőr (51-37).

Charles hármasa fokozta a jó hangulatot hazai oldalon, majd Tadic lapátolt rá erre egy centergóllal, aztán amikor a 32. percben Garbin is megdobta az első gólját, egy hármast, és ezzel húsz fölé ment a remekül lepattanózó Diósgyőr, eldőlt a meccs (59-37). A lengyelek 63-37-nél a katasztrófális vereség elkerülésé érdekében kértek szünetet, de még Toman is bevert nekik egy hármast (66-39). Hosszan lehetett ünnepelni, a közönség az utolsó két percben felállva tapsolt (74-44), volt rá ok. Ugyanis a francia bajnok, a spanyol kupagyőztes, az olasz bajnok után a lengyel bajnokság címvédőjét is legyőzte a Diósgyőr, és négy forduló után száz százalékosan áll a legrangosabb európai kupasorozatban. Erre pedig aligha számított bárki is.