Női kosárlabda NB I amatőr Piros csoport, 3. forduló

DVTK U23 – Dávid Kornél KA 78-47 (23-9, 15-12, 28-11, 12-15)

Miskolc, DVTK Aréna, 100 néző. V.: Domán, Cservenyák-Páll.

DVTK U23: Aho T. 17/6, Fárbás 12, Oláh F. 21/15, Toman 18/9, Vég-Dudás 2. Csere: Molnár E., Tózer 6, Kovács É., Virág S. 2, Tóth B., Albert Sz. Edző: Kovács Dénes.

Kovács Dénes: – Először is: gratulálok a lányoknak, ugyanis a bajnokság egyik legjobb csapatával játszottunk, egy olyan együttessel, amelynek komoly céljai vannak. A találkozó elején hamar felvettük a ritmust, olyan sebességgel játszottunk, amivel tekintélyesebb előnyt szereztünk az első negyedben, ezt pedig szépen menedzseltünk a folytatásban. Örülök, hogy jó néhány játékosunk kiemelkedően teljesített, ez a csapat erejét is mutatja. Annak is örülök, hogy meccsről meccsre összeszokottabb és jó játékot produkálnak fiataljaink.