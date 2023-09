Az U23-as világbajnok, elit világkupa és Európa-kupa győztes, a jövő évi párizsi olimpiára készülő Lehmann Csongor, a tavalyi U23-as vb-ezüstérmes Kiss Gergely, az első világbajnokságán résztvevő Sinkó-Uribe Ábel és Lehmann Tibor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzője, a Magyar Triatlon Szövetség szakmai alelnöke szerdán reggel utazott el a galíciai tartományban található Pontevedra városába. Érdekesség, hogy ez a település a sportág legendás alakjának, az olimpiai ezüstérmes, sokszoros világ- és Európa-bajnok, a hosszú sérüléséből nemrégen visszatért Javier Gomez szülővárosa.

– A szombati esemény főszáma a világbajnoki szériaverseny sorozat (WTCS) döntője, melyet követően – az összesített pontok alapján – hirdetnek világbajnoki érmeseket az elit kategóriában. – tudtuk meg Lehmann Tibortól. – A rajtszámokat a jelenlegi WTCS rangsor alapján osztották ki. A 9. helyen álló Csongor fiam a 9-es rajtszámot kapta. Előtte kivétel nélkül olimpiai, illetve felnőtt kontinensbajnoki, világbajnoki érmesek találhatóak, úgy, mint sorrendben a brit Alex Yee, az új-zélandi Hayden Wilde, a portugál Vasco Vilaca, a francia Leo Bergere és Dorian Conninx, az ausztrál Matthew Hauser, a norvég Kristian Blummenfelt és a francia Pierre Le Corre. Mögötte pedig a német Tim Hellwig fér még be a top10-be. A világ jelenlegi tíz legjobb versenyzőjének körében Csongor akár ezúttal is begyűjthet egy-két skalpot. „Nagyvadat” kell ejteni az összetett sorrendben történő előre lépéshez, de a „sörétes puska be van élesítve”. Nekünk több forgatókönyv is jó lehet. Az óceánhoz közeli folyóban lebonyolítandó 1500 méteres úszás utáni 10-12 fős elmenés tagjaként, vagy egy kemény, 40 kilométeres kerékpáros üldözés részeseként, esetleg, ha a végén egy kisebb csoportban kell futni a 10 kilométert, mind-mind kedvezhet Csonginak. A múlt héten a Livigno-i magaslati edzőtáborból érkezett a nagyon erős francia Grand Prix-futamra, ahol Conninx mögött ezüstérmes lett. Jó formában van. Semmi nem indokolja, hogy rosszul menjen. A magyarok közül még Kuttor-Bragmayer Zsanettnek, Bicsák Bencének, Dévay Márknak és Faldum Gábornak is szurkolhatunk az elit futamokban.

Döntő az alkalmazkodás

Az U23-as korcsoport képviselői külön futamban vetélkednek majd a világbajnoki medálokért és helyezésekért.

– Kiss Gergely formájával sincs gond, ezúttal is összejöhet neki a top 10 – folytatta Lehmann Tibor. – Végig nyomta a legutóbbi, három hetes magaslati edzőtábort, a francia GP-n ment egy elég figyelemre méltót, a 13. lett. Bizakodó vagyok vele kapcsolatban is. Döntő lesz, hogyan tud alkalmazkodni a pillalantnyi szituációkhoz. Tavaly jól csinálta, elől volt az úszásban, majd a végén futott egy jót. Amennyiben idén is így tesz, ismét jó lehet. Sinkó-Uribe Ábel első világbajnokságán áll rajthoz. Ő is komoly munkát végzett az elmúlt időszakban, így jó állapotban van, ami legalább a középmezőnyt jelentheti számára. Az a kérdés, hogy mennyire tud majd higgadtan versenyezni. SZIS