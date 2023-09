Labdarúgó NB III Észak-keleti csoport, 8. forduló

Újpest FC tartalék – EH-Cigánd SE 0-4 (0-2)

Budapest, 150 néző. V.: Nagy A. (Flinta, Balogh B.)

Újpest FC tartalék: Molnár Zs. – Horváth B., Horváth D., Szűcs Á., Varga Gy. (Mucsányi, 72.), Müller (Szabó N., 57.), Radosevic, Geiger B. (Árki, 72.), Jevtoski, Simon B. (Dékei, 57.), Kovács D. (Gál, 77.). Vezetőedző: Mundi Vikor.

EH-Cigánd SE: Perehanec – Kovács N., Pap Zs., Misák, Sillig (Kőrizs, 56.), Tóth G. (Fenyőfalvi, 81.), Girdán (Tóth Á., 65.), Kardos, Tóth M., Szabó K., Kelemen G. (Katona, 56.). Vezetőedző: Igor Bogdanovic.

Gólszerző: Kelemen G. (31.), Girdán (46.), Silling (50.), Kovács N. (91.).

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Mundi Viktor: – Tudtuk, hogy a Cigánd egy jó kontracsapat, amit be is bizonyítottak a mai mérkőzésen, annak ellenére, hogy arra készültünk egész héten, hogy a labda mögött mindig meglegyünk a kellő létszámban. Az első 30 percben kontrolláltuk a játékot, de átütőerő nem volt bennünk, a Cigánd vezető találatának megszületése után pedig teljesen egyértelmű volt a mérkőzés. Egy magabiztos győzelmet arattak, amihez nem férhetett kétség, sokkal jobb csapat benyomását keltették, mint mi. Gratulálok a győzelmükhöz, sok siker kívánok nekik a bajnokság folytatásához.

Igor Bogdanovic: – Ez a mérkőzés úgy alakult, ahogy az egy edző álmaiban szerepel. Pont erre kértem a fiúkat, hogy figyeljünk mind a két félidő elején, mert várható volt, hogy a fiatal újpesti játékosok megpróbálnak ránk jönni, kihasználni, hogy mi fáradtak voltunk az utazástól, és mert korán kellett kelni, a 300 kilométeres utazáshoz. A fiúk az első perctől azt csinálták, amit megbeszéltünk. Szerintem nagyon sima mérkőzés volt, ahogy az előbb is mondtam: egy edzőnek az álmai között van ilyen sztori, amikor nem is kellett volna semmit mondani, mert minden úgy történt, ahogy elterveztük. Megérdemelten nyertünk, megyünk tovább, köszönöm az Újpestnek a korrekt játékot, és sok sikert kívánok nekik a továbbiakra.