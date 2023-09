A honi férfi kosárlabdázás harmadik vonalának számító NB I/B Zöld csoportban, az új, 2023/2024-es évadban a hét végén lejátssza első találkozóját a Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK együttese: a Tisza-partiak szombaton 18 órától a Veszprém Kosárlabda Klub vendégei lesznek. A nyáron még voltak olyan pletykák, amelyek szerint nem biztos, hogy teljes lesz a másodosztály, az NB I/B Piros csoportjának mezőnye, ami révén esetleg felkérhetik a tiszaújvárosiakat a részvételre.

– Valóban voltak ilyen hírek, benne volt a levegőben, hogy bizonyos kluboknál akadnak problémák, és elképzelhető, hogy nem tudják teljesíteni a nevezéshez, induláshoz szükséges feltételeket – kezdte Lekli József, a Phoenix KK vezetőedzője. – Mi viszont igyekeztünk a saját dolgainkra figyelni, az adott helyzetre, ezzel foglalkoztunk. Egy edző, illetve egy klubvezető is a pillanatnyi feladatokra koncentrál, akkor változtat ezen, ha a szituáció megváltozik. De nem változott meg.

A háttérmunkások is

A Tisza-partiak az előző szezonban, ugyanebben az osztályban a harmadik helyen zártak.

– Jól kezdtük a tavalyi bajnokságot, voltak ugyan nehézségeink, de nem játszottunk rosszul – sorolta Lekli József. – Aztán januárban sokan, egyszerre sérültek meg, volt egy gyenge sorozatunk, az alapszakasz vége előtt az volt a kérdés, hogy benne leszünk-e a nyolcban, vagy sem. A rájátszás első körében, a Hódmezővásárhellyel szemben, egy ki-ki párharcban tovább tudtunk lépni, az elődöntőben azonban sajnos kikaptunk a Budafoktól. Utána, a bronzéremért a SMAFC következett, s ezt a csatát sikerrel vettük. A harmadik pozíció nagy eredménynek számít a klub történelmében, előtte öt évvel ezelőtt volt erre példa, amely után sikertelenebb évadok következtek. Ebbe az eredménybe sokat tettek bele a játékosok, sokat a klubvezetés, és köszönjük a város támogatását is. Sokszor nem, vagy kevés szó esik az úgynevezett háttérmunkáról, különböző személyek csendben rengeteget dolgoztak a csapatért. Úgy érzem, és örülök neki, hogy a klub lépésről-lépésre fejlődik.

Gyors kosárlabda

Ugyanezzel a témával folytatta nyilatkozatát az újvárosi szakvezető.

– Most is tettünk egy lépést előre, egyrészt az igazolások, másrészt a profizmust tekintve – közölte Lekli József. – Nagyon támogató a közeg, közös a cél, hogy még jobb csapatunk legyen, mint tavaly volt. A célunk az, hogy feljussunk, Piros csoportba, de még nehéz megmondani, hogy milyen erőviszonyok lesznek, fog-e ez sikerülni, merthogy más csapatok is erősödtek. A felkészülés során kilenc edzőmeccset játszottunk, ezek közül hetet Piros csoportos ellenfél, kettőt ,,zöldes" ellen. Az érkezett játékosok függvényében változtattunk a taktikán, a repertoárunkon, hiszen többen vagyunk, több a minőségi kosarasunk, más az edzések színvonala is. Előnyben részesítjük a gyors kosárlabdát, magas csapászszámmal, agresszív egészpályás védekezéssel. A felkészülés eredményei, a játék, azt mutatják, jó az irány, vevő a csapat erre a stílusra. Természetesen van még min csiszolni, de az eddig vezető út megfelelő volt, és nagyon vártuk a bajnoki rajtot. És még valami: az előző rájátszásban már nagyon sokan kilátogattak a meccsekre, de most még jobban meg akarjuk tölteni a lelátót.

Vida, másodedző

A keret átalakulásáról: a régiek közül maradt Bán Tibor, Viktor Kelechi, Kiss Kolos, Kovács Zoltán, Lakatos Péter, Molnár Bence és Czimer Adrián. Az érkezők között van Csák Bence (1-4, MEAFC-Miskolc), Gáspár Balázs (4-5, NYIKSE), Kocsis Zalán (4-5, Salgótarján), Lakatos Máté (1-2, olasz IV. osztály) és Orliczki Mátyás (1-2, MEAFC-Miskolc). Rajtuk kívül felkerült még az utánpótlásból Nagy Balázs (2-3), aki a tavalyi évet sérülés miatt kihagyta. Még egy új érkező volt, Vida Zoltán, aki a másodedzői feladatokat tölti be. Ő a NYIKSE-nél volt játékos, és utánpótlás edző, illetőleg az nyíregyházi egyetemi csapat vezetőedzője. MI



A tények

A férfi NB I/B, Zöld csoportjának mezőnye: Agrofeed UNI Győr, Atomerőmű SE U23, Békéscsabai KK, Dávid Kornél KA, Dunaharaszti MTK, Eszterházy SC, Nagykőrösi Sólymok KE, NKA Universitas Pécs II., Pénzügyőr Sportegyesület, SMAFC 1860 Soproni Egyetem, Százhalombattai KSE, Tiszaújvárosi Termálfürdő Phoenix KK, Vásárhelyi Kosársuli, Veszprém Kosárlabda Klub.