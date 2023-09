A labdarúgó NB III Észak-keleti csoportjában, a hét végi 6. fordulóban hazai pályán 3-1-es vereséget szenvedett a Termálfürdő FC Tiszaújváros csapata a Debreceni VSC tartalék ellen. A házigazdák 'majd egy órát emberhátrányban futballoztak, ugyanis a 35. percben az egyik védőjük, Ivánka Patrik a kiállítás sorsára jutott.

– Edzőnk, Vitelki Zoltán azzal az utasítással küldött ki bennünket a pályára, hogy minél többet birtokoljuk a labdát, próbáljunk dominálni – kezdte a Tisza-partiak 25 éves labdarúgója. – Ez az első fél órában teljes mértékben megvalósult, előnybe is kerültünk. Majd aztán jött egy eset, amiből egy meccsen jó pár előfordul, a köztem, illetve a vendégjátékos közti kontaktot azonban 11-esnek értékelte a játékvezető, amit nem értettem. Ezt szóvá is tettem, lehet, használtam olyan szót, amit nem kellett volna, de egy ilyen dolog, kommentár, ráadásul, amikor az ember nem tartja igazságosnak – a meccs hevében – sajnos becsúszik. Piros lapot kaptam. Bementem az öltözőbe, lefürödtem, átöltöztem, közben megjöttek a srácok a szünetre. A második félidőt így már a klubházból néztem. Mindenki küzdött, hajtott, bizonyos helyzetekben nem lehetett észrevenni, hogy emberhátrányban vagyunk, de a DVSC végül is kihasználta a fórt. Most jön az eltiltás, kihagyok emiatt egy kicsit, a jövőben próbálok jobban figyelni a kommunikációra, higgadt maradni.

A védekezés megszervezése

Ivánka Patrik eddig 4x90 percet focizott Újvárosban, plusz ezt a 35 percet, az első fordulót, a Facultas-Tiszafüredi VSE elleni idegenbeli csatát (2-2) még ki kellett hagynia, adminisztrációs ok miatt.

– Volt több megkeresésem is a nyáron, de mivel Mályiban élek, nem szerettem volna túl messzire menni – tette hozzá az 1998-as születésű hátvéd. – Aztán még volt két ok, ami miatt Tiszaújvárost választottam: az egyik az edző, Vitelki Zoltán személye, akivel annak idején Diósgyőrben dolgoztam együtt, a másik a játékosállomány, akik között jó páran korábban a csapattársaim voltak. Így aztán a beilleszkedés semmilyen gondot nem okozott. Zoli bácsi azt kérte az elején, szervezzem meg hátul a védekezést, mutassak, mutassunk karaktert, legyek vezér ezen a poszton. A klub célja az, hogy szerezzük meg a lehető legelőkelőbb helyezést a bajnokságban. A csoportban elég sok a hasonló tudású csapat, így az adott találkozón apróságok döntenek, a pillanatnyi forma, és a szerencsének is van szerepe.

,,Nem" a Ferencvárosnak

A tiszaújvárosiak júliusi új igazolása tősgyökeres diósgyőri játékosnak számít, hiszen 7 évesen, 2005-ben az Andrássy úton kezdte az ismerkedést a sportággal, és egészen idén nyárig a piros-fehérek szolgálatában állt.

– Az U7-ben még Vitelki Zoltán mutatta meg az alapokat, ő akkor aktív játékos is volt – emlékezett vissza a 18 évvel ezelőtt történtekre Ivánka Patrik. – Nagyon megszerettem a futballt, holott egyik hozzátartozóm sem sportolt igazából. A volt diósgyőri játékos, Kiser László felesége volt a testnevelő tanárom Mályiban, a Móra Ferenc Általános Iskolában, ő látta, hogy ügyes vagyok. 14-15 évesen eléggé megnyúltam, megnőttem, és a belső védőknél elég fontos a magasság – most 194 centiméter vagyok –, így erre a posztra kerültem, és itt ragadtam. Nem bántam meg ezt a döntést.

Nem biztos, hogy sokan hallottak róla, ám egyszer közel állt ahhoz Ivánka Patrik, hogy a Ferencvároshoz igazoljon.

– Az U17-ben jól ment a játék, az eredményeink sem voltak rosszak a csapattal, és az FTC elleni mérkőzést követően megkeresett az edzőjük, nem lenne-e kedvem hozzájuk menni. A szülőkkel megbeszéltük mindezt, és arra jutottunk, hogy mivel remekül érzem magam Diósgyőrben, és a céljaim itt is megvalósíthatóak, nem igazolok a fővárosba – nyilatkozta a bekk.

Sérülés, szakadás

A pályája felfelé ívelt Ivánka Patriknak, úgy tűnt az NB I-ben is bemutatkozhat.

– Ehhez kétszer álltam közel: 2017. július 16-án a Vasas elleni mérkőzésen, Bódog Tamásnál, amikor először voltam kispados – sorolta. – Bár tudtam, hogy védőt csak akkor cserél egy edző, ha nagyon indokolt. A másik élvonalbeli kerettagságom egy évvel később volt, a Ferencvárossal játszottunk az Üllői úton, és Fernando Fernandez szintén leültetett a padra. Szóval reménykedhettem a debütálásban, de két héttel később, augusztus 5-én az NB III-as csapattal a Sajóbábony ellen játszottunk, a 25. percben rosszul fogtam talajt, és a jobb lábamban elszakadt a keresztszalag. Emiatt egy évet kihagytam, csak 2019 őszén tudtam visszatérni. 25 éves vagyok, titkon még reménykedek abban, hogy kaphatok még a sorstól esélyt, láttunk már olyan történeteket, hogy valakinek idősebben adatott meg az NB I. Tény, az NB III-ból kissé nehezebb, de bármi megtörténhet. Most nyáron egyébként lejárt a szerződésem Diósgyőrben, az első keretnél nem számoltak velem, nem kívántak újabb szerződést ajánlani, a tartalékba nem is igazán szerettem volna maradni, így kölcsönösen elváltunk egymástól. A 18 diósgyőri év nyilván bennem marad, nagyon szerettem ott focizni, végigjártam a különböző lépcsőfokokat, jó lett volna ott NB I-es, de legalább NB II-es játékosnak lenni, ez utóbbitól szintén nem sok választott el.