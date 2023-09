A 10. Disznókő Tokaj Futókör elnevezésű nemzetközi terepfutó viadalt szeptember 23-án, vasárnap rendezték meg a Világörökség részét képező borvidéken. A három egyéni és egy váltótávot kínáló viadalt szlovák sportolók avatták nemzetközivé. Az idén immáron 10. alkalommal a Marathon Club Egyesület, a Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány, és a Biennale Nonprofit Kft. által megrendezett, jubileumi terepfutó viadal idén is egyedülálló, különleges környezetben, az eseménynek otthont adó mezőzombori Disznókő Szőlőbirtokon, illetve néhány szomszédos Tokaj-hegyaljai dűlőben, szüreti hangulattal kísérve zajlott. A Disznókő Szőlőbirtok és Pincészet jóvoltából a nyílt versenyre regisztrált minden 18 év feletti nevező egy üveg bort kapott ajándékba, míg a 18 év alatti versenyzők egyedi rajtcsomagot vehettek át. Minden rajtcsomagba jutott a szerencsi BonBon Kft. csokoládéjából is. Az egyéni futók első rajtja előtt a házigazda Mészáros László birtokigazgató köszöntötte az egybegyűlteket, majd ő is beállt a futók közé, és ahogy eddig mindig, teljesítette a közepes hosszúságú távot.

A délutáni eredményhirdetésen közreműködött dr. Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszter-helyettese, a térség országgyűlési képviselője, a verseny védnöke, aki elismerő szavakkal méltatta a futók és a szervezők munkáját. A Sárga Borház Étterem támogatásának köszönhetően minden résztvevőt vendégül láttak egy tányér gulyáslevesre. A 10. Disznókő Tokaj Futókör valamennyi célba érkezője egyedi befutóérmet kapott.

Eredmények

Félmaraton (19,6 km)

Férfi abszolút: 1. Gabura József, 1:32:58 óra, 2. Rácz Róbert (Sajóörös) 1:37:37, 3. Ivancsó Béla, 1:41:31.

Női abszolút: 1. Szanyi Ágnes (Zöld Sportok Clubja) 1:36:47, 2. Tallós-Boros Georgina, 1:52:55, 3. Muczáné Gulyás Erzsébet, 1:55:42.

Félmaratoni váltó (4x4,9 km)

Férfi abszolút: 1. Slambucék, 1:47:38 óra.

Női abszolút: 1. Bájos Csirkemellek, 2:15:32.

Kismaraton (9,8 km)

Férfi abszolút: 1. Szaniszló Máté (TuttoBici Bottecchia SE) 39:36 perc, 2. Bényei Szilárd (Vasas SC) 39:39, 3. Sánta Norbert (Sajóvámos) 41:20.

Női abszolút: 1. Pocsai Noémi (Miskolci Sportiskola-Nomád Terepfutó Suli) 50:25 perc, 2. dr. Posta Zita, 1:02:21, 3. Majdanicsné Kuti Erzsébet, 1:04:43.

Minimaraton (4,9 km)

Férfi abszolút: 1. Jedlinszki Gábor (Miskolc) 20:50 perc, 2. Körösi István, 21:40, 3. Szilágyi Zsolt, 22:42.

Női abszolút: 1. Bakó Zsófia, 23:49, 2. Beke Adrienn (Miskolci Sportiskola-Nomád Terepfutó Suli) 24:58, 3. Koszta Andrea, 26:33.

3. Hegyiváltó Futó Országos Bajnokság

Férfi abszolút (4x4,9 km): 1. Hegyikecskék SE, 1:15:04 óra, 2. DVTK SE, 1:18:59.