A XII. Baradla Underground Trail elnevezésű aggteleki terepfutó verseny szeptember 9-én, szombaton kínált megméretési lehetőséget több, mint háromszáz sportember számára. A mezőnyben – az ország szinte minden szegletéből érkezett hazai futók mellett - moldáv, német és szlovák sportolók is szerencsét próbáltak.

Az Aktív Magyarország Program által idén támogatott Baradla Underground Trail az egyetlen olyan verseny, melynek pályája érinti a Vörös-tavi középtúrát, ami a Baradla-barlang leghosszabb, 2300 méteres, villanyvilágítással ellátott, a „Világörökség” részét képező szakasza.

A rendező Marathon Club Egyesület, a társrendező Miskolc Egészséges Ifjúságáért Alapítvány, valamint a verseny kiemelt technikai partnere, a Biennale Nonprofit Kft. aktivistáinak és a lelkes segítőknek köszönhetően valamennyi korosztálynak kínáltak megméretési lehetőséget.

Négy távon versenyeztek

Elsőként, a Mizuno Baradla Undergound Trail 34,2 km-es, 1200 méteres szintemelkedéssel nehezített távjának vghattak neki a terepfutók. A férfi abszolút elsőséget a Debrecenből érkező Kozma Szabolcs szerezte be, míg a hölgyeknél a miskolci Szanyi Ágnes hozta a tőle megszokott „mosolygós” győzelmet. A folytatásban a Fenix Baradla Undergound Trail 15,1 km-es, 500 méteres szinttel „színesített” pályáján mérhették össze tudásukat a sportemberek. Ezen a távon a férfiaknál a német Franke Teodor aratott abszolút győzelmet, a nőknél pedig a miskolci Papp Beatrix érkezett célba elsőként. A 600 méteres és 1200 méteres gyermek futam volt a délelőtti program utolsó felvonása.

Délutánra átköltözött a versenyközpont a Baradla-barlang Vörös-tavi kijárata mellé, hiszen indult a Mizuno Baradla Undergound Trail 6 km-es, 200 méter szinttel kísért futama. A versenyközpontban a világhírű Mizuno futócipő tesztelési lehetőséget kínált a jelenlevőknek, a Fenix pedig a kiváló minőségű fejlámpákból tartott bemutatót és tájékoztatót. Mindkét helyszínen valamennyi célba érkező egyedi befutóérmet, egy tányér meleg ételt kapott, és a Márka felajánlásának köszönhetően a gyár többféle üdítőjét is megkóstolhatta. Az eredményhirdetésnél, az abszolút mellett korcsoportos értékelés is volt. Az érmek és egyedi emléktárgyak mellett a legjobbak a Mizuno és a Fenix ajándékait is átvehették a díjátadásnál.