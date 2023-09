Labdarúgás NB III Észak-keleti csoport, 8. forduló

Kisvárda MG tartalék – Diósgyőri VTK tartalék 1-0 (0-0)

Kisvárda, 200 néző. V.: Török M. (Juhász B., Gergely M.)

Kisvárda MG tartalék: B. Ponomarenko – Kozachuk, Kristófi (Pongó-Dankai, 82.), N. Ponomarenko, Puporka (Ésik, 73.), Honchar, Rubus, Simon (Blyzniuk, 87.), Syrota (Benko, 73.), Sikorszki, Králik. Vezetőedző: Gerliczki Máté.

Diósgyőri VTK tartalék: Odyntsov – Paksai, Bacsa B., Szamosi Á., Obounet, Csirmaz (Stavinchuk, 77.), Fekete (Vincze, 67.), Jurek, M. Zrnic, Bokros, Demeter (Lajcsik, 67.). Vezetőedző: Szamosi Tamás.

Gólszerző: Pongó-Dankai (83.).

Jók: az egész csapat, ill. Bokros, Bacsa B., Szamosi Á., M. Zrnic.

Gerliczki Máté: – Már a meccs előtti összeállításokból kiderült, hogy ma csak a szenvedély az édes kevés lesz. Taktikailag is nagyon fegyelmezettnek kellett lenni, és mindent be kellett tartani, amit gyakoroltunk a héten és megbeszéltünk a mérkőzés előtt. Ezekkel maradéktalanul elégedettek lehetünk. Gratulálok a játékosoknak és a kollégáknak is ehhez a nagyon-nagy győzelemhez!

Szamosi Tamás: – A várakozásnak megfelelően szikrázóan kemény mérkőzést játszottunk, amelyből tipikus egygólos találkozó alakult ki. Egyik fél sem tudott a másik fölé kerekedni. Sajnálom, hogy nem sikerült pontot szerezni a csoport egyik legjobb csapatától.