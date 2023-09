Teremlabdarúgás, Encs Város Önkormányzata és az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár rendezésében - A végeredmény

1. Tállya Old Boys (Fülöp Norbert. Oleár István, Haraszin László, Molnár Zsolt, Pachinger János, Mihálszki Norbert, Mihálszki Csaba)

2. Szepsi Old Boys

3. Tűzoltóság Old Boys

4. Abaújszántó Old Boys

5. Encs Old Boys

Különdíjak

A legjobb mezőnyjátékos: Mihálszki Csaba (Tállya Old Boys)

A legjobb kapus: Nemcik Juraj (Szepsi Old Boys)

Gólkirály: Buri Attila (Tűzoltóság Old Boys) 7 góllal

Támogatók: Abaúj Coop Zrt., Paul József képviselő, Abaújtej Kft.