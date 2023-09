Miskolci, diósgyőri központtal, a DVTK szervezésében, az erre a célra alapított gazdasági társaság, az ÉMAM Zrt. közreműködésével rendezik meg ezen a hét végén, szombaton és vasárnap, a HUMDA Országos Rally2-es és Rally3-as bajnokság idei utolsó versenyét. Ennek az eseménynek, az I. Hell Diósgyőr Rallynak a sajtótájékoztatóját tartották meg csütörtökön a DVTK stadionban.

Jacsó Tibor, a rendezvény fő szervezője, 10 év után tért vissza a rali sportba, az ÉMAM Zrt. vezérigazgatója, a verseny főszervezője a következőket mondta:

– Köszönöm a felkérést Sántha Gergely, a DVTK vezetője részéről. Tíz évig nem voltam az autósport közelében, és most bele ugrottunk, talán nem a mély vízbe, és nem mondom, hogy minden rezzenéstelenül működik, de holnap délutánra elkészül minden. Sok segítséget kaptam a kollégáktól, bízom benne, minden rendben lesz. A verseny előtti időszakban megpróbáltam minél szélesebb körben adatokat, információkat gyűjteni a sportág szereplőitől, szinte mindenkivel tudtam találkozni. Úgy gondolom, hogy ÉMAM új alapokat teremthet a regionális autósportnak, elsősorban a ralinak, illetve bármi másnak is. Sok a tennivaló, mert kifejezett célunk, hogy a szétszaladt ménest összetereljük, hogy jó csapatot alakítsunk ki. Ebben nem csak régiek, az újak is segítik a munkát, szerintem sikerült összerakni egy jó rendezvényt. A pályákról annyit, hogy és a sajtótájékoztató előtt is elmondtam dr. Kiss János országgyűlési képviselőnek, illetve korábban Sántha Gergelynek is, hogy akkor lehet létjogosultsága a ralinak Miskolcon, ha a Bükk útjait tudjuk használni. Az ezzel kapcsolatos lehetőségeket viszont a természetvédelmi hatóságok határozzák meg. A tervezett programot ugyan módosítani kellett, és lehet, hogy a sportszakma részéről nehézkes volt a kommunikáció, mert nem voltunk a megfelelő engedélyek birtokában, de végül ezek az akadályok elhárultak, és ízig, vérig rali pályákon, ORB színvonalú kemény pályákon fognak versenyezni a párosok. Akik azt gondolják, hogy kevés kilométert mennek, azoknak megemlíteném, hogy nem hiszem, hogy sok alkalmuk volt arra, hogy 150 km/órás sebességgel versenyezzenek, nem is szólva arról, hogy sok kanyar vár a versenyzőkre, lefelé, és felfelé futó, vagyis klasszikus pályákon kell megküzdeni a helyezésekért.