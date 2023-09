A 400 méter úszásból, 13,4 km kerékpározásból és 3,3 km futásból álló erőpróbán Kovács Gyula ezúttal is a top10-ben végzett, a hatodik helyen fejezte be versenyt. A tiszaújvárosi klub fiatalabb versenyzői is szerepeltek Bledben a számukra tartott fesztiválon. A serdülőknél Izsák Csaba arany-, Hajdu Gréta ezüst-, míg a gyermek korcsoportban Bán Petra ezüstérmet érdemelt ki.



Triatlon: a tények

Junior Európa-kupa

Fiúk (72 induló): 1. Lorenzo Pellicardi (olasz) 34:03 perc, 2. Martin Hubner (francia) 34:04, 3. Triatna Douche (francia) 34:18, ... 5. Hóbor Zalán (magyar) 34:28, 6. Kovács Gyula (magyar) 34:32, ... 8. Soós Gergő Gyula (magyar) 34:36.

Leányok (67 induló): 1. Lea Houart (francia) 38:44 perc, 2. Tabea Huys (osztrák) 39:03, 3. Cassilda Carvalho (portugál) 39:13, 4. Nádas Nóra Romina (magyar) 39:20.

Triatlon fesztivál

Serdülő kcs., fiúk: 1. Izsák Csaba.

Serdülő kcs., leányok: 2. Hajdu Gréta.

Gyermek kcs., leányok: 2. Bán Petra.

A képen: Hajdu Gréta (balról) a dobogó második fokán Fotó: Izsák Csaba