Labdarúgás: NB II

Férfi NB II, 9. forduló

Aqvital FC Csákvár – KolorCity-Kazincbarcikai SC (Csákvár, szerda, 18.00)

Csábi József, a KC-KBSC vezetőedzője: – Nem szokásom a játékvezetői döntésekkel foglalkozni, de a vasárnapi, BVSC elleni hazai mérkőzésen volt olyan eset, határozat, amit nem egészen értettem, értettünk. A 30. percben Pekár Laci ugrott volna ki tisztán, szemtől szembe mehetett volna a kapura, de az ellenfél védője – nem tudok rá jobb szót – levadászta. Mindezt megúszta egy sárga lappal, a játékvezető szerint túl messze volt még a kaputól. Játékosunkat a második félidőben le kellett cserélni, úgy néz ki, hetekre kiesett. Az más kérdés, hogy ugyanez a védő két perccel később 11-est ,,csinált", akkor megkaphatta volna a második sárga lapját, teljesen más a meccs, ha a BVSC nagyjából egy órát emberhátrányban játszik. Úgy gondolom, az egészség megvédése prioritás kell legyen. Az eredmény miatt csalódottak voltunk, sajnos, elég korán hátrányba kerültünk, az előny hatalmas pluszt adott a BVSC-nek. Visszajöttünk, aztán újra volt egy peches szituáció, de ezután is egyenlítettünk. Az utolsó negyed órára teljesen elfáradtak a fővárosiak, volt esélyünk nyerni, de nem tudtuk megszerezni a harmadik találatot. Egy ilyen típusú meccset sokkal profibban, élesebben és éhesebben kell lejátszanunk, nem voltunk eléggé szenvedélyesek. A veretlenségi szériánk mindenesetre folytatódott, július 30.-a óta tart, ez, azt hiszem mutatja a szervezettséget, a stabilitást, és ad pszichés erőt. Azon kell lennünk, hogy racionálisabbá tegyük a játékunkat, hogy a teljesítményünk pontokban is megjelenjen. Nincs messze tőlünk az a zóna a táblázaton, ahová nem szeretnénk lecsúszni, ezért mindig, minden meccsre a lehető legjobban fel kell készülnünk. Van feladatunk most is, hogy például hogyan pótoljuk a hiányzóinkat egy olyan mérkőzésen, amikor egy gyors, mozgékony csapattal csapunk össze. A Csákvár Puskás AFC-vel való kapcsolata, annak hozadéka nagyon pozitív számukra, vasárnap Pécsen is nyerni tudtak. Ahogyan már említettem korábban is, sok az egyforma csapat az NB II-ben, örülnénk annak, ha valamit vissza tudnánk kapni abból, amit a múlt hét végén elvesztettünk.

A KBSC-nél Fejes és Pekár sérült, Szabó B. pályára lépése is kérdéses, Csilus T. ugyan letöltötte az eltiltását, ám neki is van kisebb ,,baja", így jelenleg nem tudni, hogy a szakmai stáb számolhat-e újra vele.

A KC-KBSC várható kezdőcsapata: Tóth B. – Ternován, Szemere, Heil, Papp M., Kotula M. – Ádám F., Kártik, Csatári – Kurdics, Pinte.