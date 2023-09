Új helyszínen hódolhatnak kedvenc sportáguknak a salakmotorozás szerelmesei, a legújabb ovál Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, Szendrőn épült, magántőkéből. A murvából épített pályának tökéletes hátteret biztosít a festői szépségű Észak-magyarországi-középhegység – írta közösségi oldalán Szaniszló János, a város köztiszteletben álló polgármestere.

Kétkezi munkájuk gyümölcse

A Miskolctól mintegy 40 kilométerre lévő városban él és dolgozik Szaniszló Máté, akinek gyengéje a motorozás. Kipróbálta már magát motokrosszban és enduróban (ebben a szakágban idén megnyerte a magyar bajnokság 3. osztályának küzdelmeit), majd nem kerülhette el a végzetét, s kipróbálta a salakmotort. Filek László barátja csábította el Vasadra, ahol felült egy fék nélküli vasparipára, s beszippantotta a speedway.

A mezőgazdaságban tevékenykedő 36 éves fiatalember tavaly szánta el magát arra, hogy a telephelyén kihasználatlanul álló területre oválpályát építsen, mindezt saját kezűleg. A kivitelezésben barátja, Filek László volt segítségére, akivel egy 200 méter hosszú, a kanyarokban 15, míg az egyenesekben 11 méter széles, a vasadi talajhoz hasonló, murvás pályát hoztak létre, amit széna- és szalmabálák szegélyeznek. Az ovál eredetileg saját részre készült, de aztán cimborák és barátok is kipróbálták, s egyöntetű a vélemény: jól karbantartható, kiválóan motorozható. (Idén az is kiderült, nemcsak jól motorozható, hanem kiválóan is autózható, mivel tavasszal raliversenyt rendeztek, ahol nagyjából 1000 néző volt jelen.)

Szaniszló Máté a Salakszóróknak elárulta, az, hogy lelkesek és szeretnek motorozni, nem jelenti azt, hogy versenypályát akar csinálni az oválból. „Ez egy edzőpálya, ahol bárki hódolhat a szenvedélyének és motorozhat” – fogalmazott a pályatulajdonos, aki hozzátette, hobbiszinten is rengeteg időt és energiát emészt fel a pálya karbantartása, fejlesztése.

Motorra fel!

Amennyiben az időjárás engedi, Szendrő motoroktól lesz hangos a hétvégén, ugyanis szombaton és vasárnap 10 órától „bográcsos” nyílt napot szerveznek a salakmotorosoknak. Az eseményen részt vesz a magyar salakmotorsport egykori legendás alakja, Mészáros László, azaz a Magányos Farkas, aki szívesen segíti majd azokat, akik a véleményére, tanácsára kíváncsiak. Az előzetes egyeztetések alapján a honi amatőr szekció szinte teljes létszámban képviselteti magát a kétnapos rendezvényen, s a motorozás mellett bográcsban főtt ételt fogyaszthatnak a résztvevők a helyszínen. (Boros Norbert cikke nyomán.)

A képen: Szaniszló Máté Fotó: Szaniszló Máté magánarchívuma