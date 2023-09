„A jövő szombati napon a túra mellett több meglepetéssel is készülünk számotokra – közölte Szaniszló János, a város polgármestere. – A szendrői Egészségfejlesztési Iroda munkatársai ingyenes tanácsadást és szűréseket fognak végezni a rendezvény helyszínén. Nem csak a sport, hanem az egészséges táplálkozás is fontos. Helyi méztermelő Giák Béla fog kóstoltatást tartani a túrázók számára. Várunk mindenkit sok szeretettel!”

Bővebb információ és előnevezés:

https://szendroitura.hu/szendro-korul-gyalogszerrel

A túra fő attrakciója a Abodi-kilátó. Három különböző gyalogos útvonalból lehet választani, melyet futva is lehet teljesíteni. Előző években is hirdettünk meg kerékpáros távot idén sem marad el.

Szendrőn a szokott helyen lesz a gyülekező a Fő utca 19 szám alatt. A 10, 15, 25 km gyalog és a 25 km kerékpáros távok körtúrák lesznek. Lehetőség lesz idén is egyénileg a távokat teljesíteni és hagyományosan túravezetők is kísérnek minden távon csoportokat. Az útvonalon lesznek ellenőrző pontok, ahol pontőrök fogják várni az áthaladókat.

Egyes túraútvonalak érintik Szendrő Felső – Vár kilátót, a Szendrői Végre – Vár fogadó központot, valamint a galvácsi 56-os tanösvényt, és a 25 km távok az Abodi kilátót is eljutnak.

A program idén is az Ötpróba programsorozat része, a kerékpáros táv a „Tekerj a Zöldbe!” kampány keretében kerül megrendezésre. Az esemény csatlakozott az Európai Sporthét #BEACTIVE kezdeményezéshez.

Időpont

szeptember 23.

Rendező: Szendrő Városi Sport és Szabadidő Klub Egyesület Természetjáró Szakosztálya

Rajt-cél helyszíne:

Szendrő, Fő utca 19.

Gyülekező 7.30-tól, várható visszaérkezés 14.30-tól, program vége 19.30.

Programok

Gyalogos távok: 10, 15, 25 km

Kerékpáros táv: 25 km

Minden regisztrált induló kitűzőt, emléklapot és itinert kap.

Túra végén vendéglátás: a célban zsíros kenyér, lila hagyma, meleg tea.

Útközben a megállóhelyen meglepetés frissítő.

Bővebb információ: www.szendroitura.hu, Tel.: 30-598-01-01

Szolgáltatás igénylése: (szeptember 21. 22:00), [email protected], Tel.: 70-374-07-75

Távok útvonalak

25 km – indulás előre láthatólag 7.30 és 10.00 között

Útvonal: Szendrő – Felső-vár – Ádám domb – 56-os tanösvény – Galvács – Abodi kilátó – Galvács – Csehi – Bódva part – Szendrő cél

Látnivalók a távon: Felső-vár kilátó, Tanösvény, Galvács, Abodi kilátó, Csehi, Bódva part

Táv: 24,3 km; Szint: 373 m; Szintidő gyalog: 7 óra (3 ötpróba pont); Szintidő futva: 3 óra (4 ötpróba pont)

15 km – indulás előre láthatólag 7.30 és 11.00 között

Útvonal: Szendrő – Felső-vár – Ádám domb – 56-os tanösvény – Galvács – Galvács – Csehi – Bódva part – Szendrő cél

Látnivalók a távon: Felső-vár kilátó, Tanösvény, Galvács, Csehi, Bódva part

Táv: 14,3 km; Szint: 227 m; Szintidő gyalog: 5 óra (2 ötpróba pont); Szintidő futva: 2 óra (3 ötpróba pont)

10 km – indulás előre láthatólag 7.30 és 12.00 között

Útvonal: Szendrő – Felső-vár – Ádám domb – 56-os tanösvény – Galvács – Galvács – Szendrő cél

Látnivalók a távon: Felső-vár kilátó, Tanösvény, Galvács

Táv: 12,1 km; Szint: 251 m; Szintidő gyalog: 4 óra (1 ötpróba pont); Szintidő futva: 1,5 óra (2 ötpróba pont)

25 km kerékpár – indulás előre láthatólag 7.30 és 12.00 között

Útvonal: Szendrő – Galvács – Abod – Abodi kilátó – Galvács – Szendrő Felső-vár – Cél

Látnivalók a távon: Szendrő Felső-vár, Galvács, Abod, Abodi kilátó

Táv: 26,6 km; Szint: 215 m; Szintidő: 4 óra

Ötpróba: 2 ötpróba pont

Fontos információk a távhoz: A távból több mint 4 km murvás, köves úton halad. Ezért nem lehet országúti kerékpárral teljesíteni a távot. Több szakaszon hegyi terepen kell haladni, kérjük a fokozott óvatosságot. Az útvonal mentén az ellenőrző pontokon kerékpár szerviz pontok lesznek.

Kerékpáros részvételi feltételek

Kifogástalan állapotú kerékpár

18 éven aluliak csak szülői vagy tanári felügyelettel indulhatnak

Felhívják minden kedves kerékpárosok figyelmét a Kresz szabályok betartására, elsősorban saját és mások testi épsége érdekében!

Fokozottan figyeljen mindenki az úthibákra, a kerékpárokban keletkező károkért a szervezők felelősséget nem vállalnak

Bukósisak, láthatósági mellény használata kötelező

Túravezetők várható indulása

Kérik azokat, akik csoportos túravezetővel kívánják a távot teljesíteni, a tumultus elkerülése érdekében legyenek tekintettel az indulási időpontokra.

10 km gyalog – 9.00

15 km gyalog – 8.30 és 10.00

25 km gyalog – 8.00

25 km kerékpáros – 9.30