56. perc: Bal oldali fővárosi sarokrúgás után Tóth K. Mucsányihoz passzolta a labdát, aki 6 méterről laposan a barcikai hálóba lőtt, 1-2.

78. perc: A jobb oldalról Ádám F. végzett el sarokrúgást, középen remekül érkezett Pinte, és a fővárosiak kapujának jobb oldalába csúsztatott, 2-2.

Sárga lap: Király (28.), Tóh K. (81.).

Jók: Pekár, Kártik, Ádám F., Pinte, ill. Hidi, Mitrovic, Gergely, Mucsányi.

Csábi József: - Elégedetlenek vagyunk az eredménnyel, kicsit kudarc is, de tudtuk, hogy nehéz meccs lesz, mert a BVSC-t sokan nem tudták legyőzni. A tabella most még talán nem a reális erőviszonyokat tükrözi. Természetesen szerettünk volna a hazai mérleget javítani, nehéz volt menni az eredmény után. Az első félidőben, az élességet illetően van hiányérzet, a másodikban becsületesen tettük a dolgunk, volt is esély a harmadik gólra, de sajnos nem sikerült.

Kincses Ádám: - Nehéz meccsre számítottunk, ezt is kaptuk. Két gólt szereztünk idegenben, ami sajnos csak egy pontra volt elég. Győzni jöttünk, de örülünk a pontnak is. Gratulálok a csapatnak a mai küzdelmes munkájához, folyamatosan lépegetünk előre, ez az eredményeken is meglátszik.

