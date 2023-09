Rendhagyó esemény helyszíne lesz a Borsodi Örökmozgó Vízisport Alapítvány miskolci, Csorba-tavi telepe vasárnap, ahová nem csak a sportág iránt érdeklődő fiatalokat, 8-11 éves gyerekeket várnak, hanem családtagjaikat is. A rendezvény szervezője, a sportklub első embere, szakmai vezetője, Révész Zoltán azon dolgozott az elmúlt hetekben, hogy egy különleges, élményekkel teli kóstolót adjon a sportággal szimpatizálók számára, olyan illusztris egykori sportolókat vendégül látva, mint a Miskolcon született, Kökény Roland olimpiai bajnok – aki 2012-ben Londonban szerzett aranyat –, illetve a szintén miskolci születésű, pályafutásának alapjait ezen a vizeken kezdő és nemrégiben be is fejező, sokszoros magyar válogatott, Bodonyi András.

– Ezt a családi napot, amit Örökmozgó Kóstolónak neveztünk el, azért kezdtük el szervezni, hogy lehetőséget teremtsünk arra, hogy a korábban az iskolákban megszólított gyerekek számára, illetve szülői értekezleteken átadott információkat, életszerű körülmények között prezentálhassunk. Ezúton is szeretettel hívok mindenkit, aki egy picit is kíváncsi erre a gyönyörű, és oly eredményes sportágra, hogy jöjjön el hozzánk ezen a héten vasárnap vendégségbe, látogasson meg minket, szerezzen információkat arról, hogy milyen, ami kis, összetartó közösségünk – mondta Révész Zoltán, a Borsodi Örökmozgó Vízisport Alapítvány elnöke, a kajak-kenu klub szakmai vezetője.



Részletesen

A sportember természetesen a tervezett programról részletesen is beszámolt.

– Az elsődleges, hogy szeretnénk bemutatni a környezetünket a sportág iránt érdeklődő fiataloknak, és nem utolsósorban szüleiknek – folytatta a klubvezető. – A 8-11 éves gyerekek számára építettünk egy akadálypályát, amelyen nem versenyt tartunk, csak azt szeretnénk, ha a fiatalok ezt leküzdenék, teljesítenék, mindenki a maga tempójában. Ezt követően nem csak a gyerekeknek, hanem a szüleiknek is lesz lehetőségük információkat szerezni, a terveink szerint egy kötetlen beszélgetés keretében, amelynek lesz moderátora, hiszen a régióban jól ismert műsorvezető, ceremóniamester, Lehoczki Évi is segíti a munkánkat ezen a napon. Ezen tájékoztató során egészen biztosan szó esik majd sportklubunk víziójáról is, amelynek egyik legfontosabb üzenete az, hogy sportolni bármilyen eredmények elérésével lehet, és az aranyon kívül más értékek is vannak. Örülök, hogy ezen a napon az ígéretek szerint velünk lesz majd Kökény Roland olimpiai bajnok, és a régió korábbi kiváló versenyzője, Bodonyi András. Az ő jelenlétükkel az Örökmozgó Kóstoló egyfajta közönségtalálkozó lesz, és szó van arról, hogy esetleg bemutató is, ugyanis illusztris vendégeink azon kérés elől sem zárkóztak el, hogy esetleg hajóba szálljanak. Reményeink szerint nem csak ők ragadnak majd lapátot, és mennek ki a vízre, ugyanis erre az érdeklődőknek is lesz lehetőségük. Aggódnia nem kell senkinek amiatt, hogy a 8-11 évesek először szállnak hajóba, ugyanis ehhez a megfelelő segítséget, és biztonságot megkapják, ezekről gondoskodunk. Klubunk családi napján olyan szülők is jelen lesznek majd, akiknek a gyermekei jelenleg is nálunk sportolnak, őket is nyugodtan kérdezhetik azok, akik először látogatnak meg minket. A nap folyamán lesz egy kis vendéglátás, egy közös bográcsos ebédet szervezünk. Várunk mindenkit szeretettel, és egyúttal köszönjük a Magyar Kajak-Kenu Szövetség közreműködését abban, hogy ennek a programnak a megszervezését támogatták.

A legfontosabb tudnivalók

A rendezvény elnevezése: Örökmozgó Kóstoló

A helyszín: Miskolc, Csorba-tó, a Borsodi Örökmozgó Vízisport Alapítvány vízi telepe

Az időpont: 2023. szeptember 24. (vasárnap), 10.00-14.00.

Akiket várnak: 8-11 éves gyerekek és szüleik, akik érdeklődnek a kajak-kenu sportág iránt

A programpontok: vetélkedő gyerekeknek, sportági tájékoztató a családoknak, beszélgetés bajnokokkal, az evezés kipróbálása, ebéd a résztvevőknek, kötetlen beszélgetés, játék

További információ a +36 30 915 06 23-as telefonszámon kérhető.