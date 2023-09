Férfi OB I, 2. forduló:

Szolnoki Dózsa Praktiker – PannErgy-Miskolci VLC 11-7 (2-3, 2-1, 3-2, 4-1)

Szolnok, 200 néző. V.: Kenéz, Berki.

Szolnoki Dózsa: Bányai – Pető (3), Ágh (-), Jansik D. (2), Kovács G. (3), Vismeg (1), Pásztor M. (-). Csere: Ionescu (-), Szeghalmi (-), Vámosi (-), Teleki (1), Böröczky (1). Vezetőedző: Hangay Zoltán.

PannErgy-MVLC: Moravcsik – Oltean (-), Tanczer (-), Nagy N. (-), Szalai (1), Hegedűs B. (-), Várkonyi (2). Csere: Krasznai (2), Dubinák (-), Molnár G. (1), Varga B. (1), Kasza (-), Hok (-). Vezetőedző: Vidumanszky László.

Gól/emberelőnyből: 2/9, ill. 4/8

Gól/büntetőből: 1/1, ill. 0

Hangay Zoltán: – A legfontosabb ma a három pont megszerzése volt. Ilyen mérkőzésre számítottam, amilyen lett, nem lepett meg, hogy így alakult. A Miskolccal játszottunk edzőmérkőzéseket, és akkor megmutatták az erősségeiket, nagyon jó irányba halad a kis csapatuk. Gratulálok a saját csapatomnak is, mert nem pánikoltunk, ami nagyon fontos egy kiélezett szituációban. Örülök annak, hogy a negyedik negyedben le tudtuk zárni a mérkőzést.

Vidumanszky László: – Másfajta végeredményre gondoltunk a mérkőzés előtt, és meg is volt erre az esély. Három negyeden keresztül tudtunk partiban lenni a hazai csapattal, az utolsó negyed sajnos kicsúszott a kezünkből. Ugyan voltak lehetőségeink a záró felvonásban is, de nem tudtunk még egyszer visszakapaszkodni a meccsbe.