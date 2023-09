Labdarúgás: NB III, Észak-keleti csoport, 6. forduló

Termálfürdő FC Tiszaújváros – Debreceni VSC tartalék 1-3 (1-1)

Tiszaújváros, 200 néző. V.: Sándor Cs. (Németh, Ancsin).

Tiszaújváros: Herceg – Valkay, Ivánka, Lőrincz, Papp F., Varjas L., Oláh B. (Kollár, 57.), Tóth B. (Erős, 57.), Vitelki B. (Vajda, 57.), Géringer L., Nagy D. Vezetőedző: Vitelki Zoltán. DVSC tartalék: Erdélyi – Nwachukwu, Doktor Zs. (Lyskov, 77.), Horváth Z. (Kócs-Wasburn, 61.), Cibla (Farkas T., 90.), Takács B., Horváth-Gaudi, Fábián (Romanchuk, 61.), Nagy R., Gellén, Batai (Kohut, 46.). Vezetőedző: Máté Péter. G.: Nagy D. (30.), ill. Nwachukwu (53., 94.), Batai (37. – 11-esből). Kiállítva: Ivánka (35.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Vitelki Zoltán: – Nehéz érzelmek nélkül beszélni a meccsről, nem is tudok. Soha nem éreztem még mérkőzés után ennyire idegesnek és csalódottnak magam. Pedig sajnos sokszor voltam hasonló helyzetben. Soha nem foglalkoztam külső körülményekkel, úriember maradok most is. Azt azért el kell mondanom, hogy olyan szituációért büntetett bennünket a ,,sors", ami egy mérkőzés folyamán többször is előfordul. Ráadásul egy esetért ítélték ellenünk egy büntetőt és egy kiállítást. Ez fájt. Addig is uraltuk a meccset, szerintem a szezonban a legjobb periódusunk volt az említett eseményig. Élvezték a focit a játékosok, utána viszont váltanunk kellett. Innentől a csapat olyan szinten érezte az igazságtalanságot, azt, hogy küzdeni kell, meg kell, meg lehet fordítani a meccset. Edzőként nagyon jó dolog ezt látni a pálya széléről, hogy mindenki ezer fokon ég. Sajnos, eredményben ez nem hozott eredményt, de most így egy kicsit lehiggadva azt kell mondanom, hogy nem érdekel a vereség, mert igazán nagy dolgokat láttam ma a csapattól.

Máté Péter: – Egy nagyon jó Tiszaújvárost sikerült legyőznünk. A kiállítás minket segített, de játékba tudunk mi még ettől jobban játszani is. További sok sikert a Tiszaújvárosnak.