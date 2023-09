A sétafoci közel áll a hagyományos futballhoz, kézilabda méretű pályán és kézilabda méretű kapukkal, kapussal játsszák. Mindenben hasonló, a futást leszámítva, és hogy a labda nem mehet 1.2 métertől magasabbra. Nincs testi kontaktus, becsúszás, ezáltal biztonságban űzheti az idősebb korosztály is. Úgy lehet játszani, hogy közben a játékos nem fut, csak sétál. Ez csak a sport része, ami mellé természetesen erős érvként ott szerepel az is, hogy mindezt a szabad levegőn, esőben, szélben, napsütésben űzik, mint az igazi, nagypályás labdarúgást. Ami a sporton túlmutat, hogy a sétafoci résztvevői közösségbe, csapatba kerülnek, ez pozitívan hat a futballon kívüli életre. Ez az a korosztály, amelynél már előfordul, hogy tagjai kevesebb baráttal rendelkeznek, esetleg kevesebbet járnak közösségbe, elmagányosodnak. Angliában már most annyira népszerű, hogy több mint ezer klubot tartanak számon és még hetven év feletti játékosok is vannak. A sportágidősebb korban is remek mozgásforma és űzői számára fontos az egészségmegőrzés.

A Walking Football Tournament programja

Szeptember 30., Abaújszántó

10.30: megérkezés a foci helyszínre, csapatok ismertetése, pálya ellenőrzése és a szabályok ismertetése

Az alábbi 8 csapat szerepel a tornán, két csoportra osztva

Abaújszántó

Santa Mónica

Arsenal

Ferencváros (két együttes)

Debrecen

Szikszó

DVTK

A két angol és a két ferencvárosi csapat külön csoportban leszn, a többiekkel kalapból kihúzva egészítik ki az A és a B csoportot. Minden csapat a csoportjában 3 mérkőzést játszik, amelyek 20 percesek, 2x10 perces félidőre osztva.

Elődöntő 1: az A csoport győztese játszik a B csoport 2. helyezettével.

Elődöntő 2. a B csoport győztese játszik az A csoport 2. helyezettével.

7-8 helyért: az A csoport utolsó játszik a B csoport utolsó helyezettjével.

5-6 helyért: az A csoport harmadik játszik a B csoport harmadikával.

3-4 helyért: az elődöntő 1 vesztese játszik az elődöntő 2 vesztesével.

A torna győzelemért: a két elődöntő győztese játszik a torna győzelemért.

Kezdés: 11.00-kor.

Minden csapat játszik 4 meccset (80 perc), a döntőben játszó csapatok viszont 5 meccset játsszanak (100 perc).

A teljes játék idő 180 perc.