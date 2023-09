Miután a közösségi oldalán nincs beállítva, csak ,,véletlenül" derült ki szombaton, hogy éppen születésnapja van, ráadásul szép kerek. Az MVSC-Miskolc – Sajóbábonyi VSE vármegyei I. osztályú bajnokit megelőzően is ellenőrizte a játékvezető a kispadra ülők iratait, s látta, hogy a zöld-fehérek technikai vezetője, Fischer Csaba a 60. születésnapját ünnepli. Így, a ,,spori" által terjedt el a létesítményben, és a pályán, hogy a szakember, aki az ifúsági gárda edzője is egyben, jeles dátumhoz érkezett.

– A srácok megleptek az öltözőben, énekeltek nekem ebből az alkalomból, volt a pályánál egy kis főzés is, de nem csak emiatt – kezdte nyilatkozatát Fischer Csaba. – Természetesen a gyermekeim is felköszöntöttek, majd a facebook-on jó sokan, miután kiderült.

Az 1963. szeptember 2-án született sportember először 1967-ben találkozott a labdarúgással, miután édesapja, Fischer Ferenc (aki a MEAFC-nál és a Miskolci Üveggyárnál trénerkedett, több, mint 20 évig) elvitte egy DVTK meccsre. 1973-tól 1981-ig Diósgyőrben futballozott, 1978-ban iskolája tagjaként részt vett az országos úttörő olimpia döntőjén, Tatán, ahol a legjobb játékosnak választották.

– Még meg van az az ajándék, amit akkor kaptam – tette hozzá Fischer Csaba. – 1978-ban történt az is, hogy Ózdon rendeztek egy Magyarország – Ausztria diákválogatott mérkőzést, azon is szerepeltem, az alkalomra különleges zászlót készítettek. 1980 őszén Deák Pista bácsi – aki télen a felnőttekhez ment – felvitt Diósgyőrben az NB I-es ificsapat keretéhez, ami őszi bajnok lett. Debrecenben góllal debütáltam, úgy nyertünk, a bajnokság végén a 3. helyet értük el. 1981 tavaszán, sajnos, eltört a lábszáram, ötször operáltak, volt minden, rengeteg csavar, fém, drótok. Az 1982-1983-as szezonban az MVSC-ben játszottam, részese lehettem a megyei I-es bajnokcsapatnak. Voltam katona is, aztán következett Hejőcsaba, majd a Miskolci Üveggyár, itt 1989-ben a Bükkábrány elleni találkozón bokatörést és szalagszakadást szenvedtem. Ezután már nem tértem vissza, mint aktív játékos a nagypályára, csak kicsire.

Kilenc, majd hat év

A tréner-technikai vezető anno a Kilián Gimnázium testnevelés tagozatára járt, utána pedig elvégezte a TF TI edzői labdarúgó edzői szakágát, 1990-ben.

– Akkor Gál Béla utánpótlás szakágvezető megkeresett, hogy vállaljak edzőséget Diósgyőrben az előkészítő csoportnál, 1990. július 1-gyel el is kezdtem dolgozni – sorolta Fischer Csaba. – 1992-ben Farkas Gábor lett az utánpótlás szakágvezető, és lettem ekkor főállású szervező edző. Hét évig voltam az 1983-1984-es korosztály edzője, akikkel több országos bajnoki címet értünk el, és 1998-ban serdülő Európa kupát nyertünk Milánóban. Sándor György, Vanczák Vilmos, Pollák Zoltán, hogy csak három magyar felnőtt válogatottat említsek, aki nálam kezdte ebből az egy korosztályól. Aztán még voltak páran, aki eljutottak az NB I-ig. 1999-ig voltam Diósgyőrben, első körben, akkor nyáron nem kötöttek újabb szerződést. Utána szinte azonnal felhívott Németh Attila, az MVSC akkori elnöke, és a klub NB I-es ifjúsági csapatához invitált. Őszi bajnokként zártuk a fél évet. A felnőtt együttes 16 játékosát eladták, így 2000 tavaszán a fiatalokkal kellett felmennünk, folytatni a bajnokságot, így lettem NB II-es edző. Aztán a tavasz közben visszaléptették a csapatot, így utána két osztállyal lejjebb, a megyei I-ben kellett indulnia a felnőttnek. Onnantól, vagyis 1999-től a Vasútnál vagyok, mindig volt valamilyen megbízásom, bár 2006 és 2012 között párhuzamosan voltam a DVTK-nál is, engedéllyel, különböző csapatoknál. Különben voltam játékvezető is, tíz évig, 1990 és 2000 között. A mögöttem hagyott 60 év jó volt, sok minden történt. A fociban még szeretnék benne maradni, ameddig tudok és lehet. Az elmúlt ötven esztendőben rengeteg embert megismertem, sok kapcsolat alakult ki, köszönet a kollégáknak a közös munkáért, meg persze a mindenkori játékosoknak. Egyébként három gyermekem van: Frank 27 éves, egyetemista, Csabi 17 esztendős, extraligás pingpong játékos, illetve kislányom, Fanni, aki 2009-ben született. MI