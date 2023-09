A látvány csapatsportágak mellett az autósportnak, különösen a rallynak van hatalmas hagyománya Miskolc környékén. Ahogy már korábban is jeleztük, a DVTK szívesen vállal szerepet minden olyan tevékenységben, amely vonzóbbá teszi az Észak-magyarországi régiót, és most örömmel veszünk részt a térség autósportjának újjáélesztésében. A DVTK Stadiont és Arénát a rajongóink már ismerik, de örülnénk, ha a technikai sportok szerelmeseinek is megmutathatnánk, hogy ideális központja lehetünk egy raliversenynek, hiszen itt egy helyen megvalósítható egy rajt-célceremónia, egy szervizpark vagy egy szurkolói zóna.