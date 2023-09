Labdarúgás: NB III, Észak-Keleti csoport, 7. forduló

Putnok FC – Újpest FC tartalék 1-0 (1-0)

Putnok, 150 néző. V.: Török (Gergely, Juhász).

Putnok: Mészáros – Juhos (Komári, 72.), Vattay, Dobrovolszki (Mrva, 85.), Nemes, Arday, Pócsik (Papp M., 90.), Galacs, Sztankó (Benkő, 46.), Tordai, Boros (Bökönyi, 46.). Vezetőedző: Szala Ákos.

Újpest FC tartalék: Genzler – Horváth K., Horváth B., Mucsányi, Kruppai (Dékei, 74.), Árki (Farkas B., 74.), Müller, Simon, Kovács D., Szabó N., Gál (Tóth M., 46.). Vezetőedző: Mundi Viktor.

G.: Dobrovolszki (27.). Jók: az egész csapat, ill. az egész csapat.

Szala Ákos: – Azzal kezdeném, hogy nagy győzelmet arattunk a forduló előtt a tabellán negyedik pozícióban elhelyezkedő Újpest II csapata ellen. Mérkőzés előtt azt kértem a játékosoktól, hogy törekedjünk a tőlünk megszokott látványos, hatékony játékra, azokat a játékelemeket felvonultatva ami ránk jellemző. Ugyanakkor az is elhangzott a mérkőzés előtt, hogy ha nem működnek a dolgaink, akkor sok melóval kell behúzzuk ezt a meccset, ha kell egy góllal. Ez fontos volt a múltheti döntetlen után. Sokan csak annyit látnak, hogy a Putnok milyen eredményeket ér el, de nem reálisan gondolkodnak. Továbbra is a tartalék csapatokat leszámítva miénk a legfiatalabb átlagéletkorral rendelkező keret, a pénzügyi kereteink a középmezőny elején vannak. Ennek ellenére sok munkával, a játékosok hozzáállásával a munkás hétköznapokhoz tudunk versenybe lenni az első helyért. Örülünk, hogy mindenki 4-5 gólt vár el tőlünk hazai pályán, de nem minden mérkőzés ilyen. Van, hogy ki kell szenvedni egy 1 gólos győzelmet és ez a csapat ezt is megteszi. Nagyon örülünk ennek a győzelemnek, mert a hozzáállás és a játékosok csapat iránti elkötelezettsége miatt nyertük ezt a meccset meg. Az első 7 bajnoki mérkőzésből van 19 pontunk. Kapnak egy plusz szabadnapot a játékosok és hétfőtől készülünk a Budafok elleni kupamérkőzésre.

Mundi Viktor: – A mai nap egy nagyon jó csapattal találkoztunk. Nem csak tabellán elfoglalt helyük, hanem a tudatos építkezés következtében a játékoskeret is ezt bizonyítja. Emiatt a mai mérkőzésen változtattunk mi is a stílusunkon, sokkal mélyebben védekeztünk, de sajnos az első félidőben az ellenfél bal oldalával nem tudtunk mit kezdeni. A második félidőben picit bátrabbak lettünk, de ez ma kevés volt a pontszerzéshez. Gratulálok a Putnoknak, és sok sikert kívánok nekik a folytatásban.