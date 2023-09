A szerdai, bravúros továbbjutás az Euróliga csoportkörébe igencsak feldobta a hangulatot a DVTK Hun-Therm élvonalbeli női kosárlabda csapatánál. Nem véletlenül, hiszen bár hazai pályán egy pontos vereséget szenvedtek az angol London Lions csapatától, a londoni 15 pontos siker a piros-fehérek továbbjutását jelentette. A vendégek így alaposan bemelegedtek a bajnoki rajtra, ahol Budapesten, a Gabányi László Sportcsarnokban az E. ON ELTE BEAC volt az ellenfelük.

Völgyi Péter, a miskolciak szakvezetője kellemes helyzetben volt, hiszen minden játékosa rendelkezésére állt. Természetesen győzelmet remélt lányaitól, bár a korántsem hagyományos pálya szerinte okozhat nehézséget csapatának. Az egyetemisták oldalán Mészárosné Kovács Andrea vezetőedző gárdája alaposan kicserélődött, s mint elmondta, hiába voltak előkészületi mérkőzések, hogy minél jobban összeszokjanak játékosai, az mégsem olyan, mint a bajnoki párharcok. Tisztes helytállást várt csapatától, s azt, hogy bátran veszik majd fel a küzdelmet a jobbnak tartott Diósgyőrrel.

S ez meg is látszott a mérkőzés közben, amelyen első perceitől kezdve irányította a játékot a vendégcsapat. Kihagyott lehetőségek után Garbinj 2+1-el nyitotta a kosarak sorát, de Tóth is betalált a rohanós nyitányon. Angyal büntetőivel már a hazaiak vezettek, s mert Morgan triplázott, már néggyel mentek az egyetemisták (9-5). Cserélt is Völgyi mester, de ez sem hatott, így újabb cserék következtek. Tadic büntetőivel és Lelik triplájával közelített a DVTK, majd Lelik pontjaival vissza is vette a vezetést. Ahon N. triplája, majd duplája az utolsó pillanatban már magabiztos vezetést eredményezett.

Lelik nyitotta a kosarak sorát a második játékrészben, tíz pontosra növelve az előnyt. Buta védekezési hibák nyomán sorozatban hat pontot dobtak a házigazdák, időt is kért Völgyi Péter, rendezendő a sorokat. Jovanovic törte meg a pontatlanságot, de Ozola hármasával tovább csökkentette hátrányát a házigazda (20-25). Ezúttal az egyetemisták kértek röpke pihenőt, Charles növelte a piros-fehérek előnyét, Charles büntetőivel távolodott a Diósgyőr, s amikor Garbin találata 10 pontos előnyt jelentett (21-31), pauzára vonultatta övéit Mészárosné. Toman is betalált büntetőkből, Angyal 2+1-el válaszolt, de Charles visszaállította a különbséget, Toman pedig büntetőkből növelte azt, beállítva a félidei eredményt.

Csaknem két perces kosárcsendet tört meg térfélcserét követően Kányási a triplájával, majd Aho N. másolta a hármast, de Palic sem akart elmaradni tőlük. Érthetetlen rohanásba kezdett a miskolci gárda, a vendéglátók ezt igyekeztek kihasználni, néha sikerrel. Charles dobta triplával a félszázadikat, miközben az egyetemistáknál Drahos első kosarát jegyezte. Charles két büntetője már a húsz pontos különbséget jelentette.

A záró felvonásban Tadic két büntetővel kezdte a pontgyártást, majd Garbin triplázott. Morgen két kétpontossal igyekezett csökkenteni a hátrányt, de Tenyér triplája helyreállította a különbséget, amire a vendéglátók időkéréssel reagáltak(38-66). Lelik kosara már a 30 pontos különbözetet jelentette, Pavic két büntetőjével érte el a 40 pontot az egyetemista együttes, persze a vendégek már 71-nél jártak.

Női kosárlabda NB I. 1. forduló.

E.ON ELTE BEAC – DVTK Hun-Therm 51-78 (11-19, 15-20, 8-19, 17-20)

Gabányi Sportcsarnok, 1100 néző. V.: Jakab, Rózsavölgyi, Kapusi.

E.ON ELTE BEAC: MORGAN 9/3, Gábor 4, Angyal 9, Pavic 8, Tóth F 6. Csere: Drahos 2, Katona 2, Mlkovics, OZOLA 7/6, Orosz 2, Jarnay, Juhász 2. Vezetőedző: Mészárosné Kovács Andrea

DVTK Hun-Therm: AHO N. 10/6, CHARLES 15/3, Aho T, Jovanovic, GARBIN 12/3. Csere: Toman 6, Kányási 9/3, Tenyér 3/3, Végh-Dudás 2, LELIK 12/6, Tadic 6, Oláh 3/3. Vezetőedző: Völgyi Péter

Mészárosné Kovács Andrea: - Az első 15 perc elfogadható volt. A nagyszünet után a DVTK új védekezési formátummal lépett pályára, ez nem igazán ízlett játékosaimnak, s ez az eredményen is meglátszott.

Völgyi Péter: - Nehezen indult a gépezet, de amikor rátaláltunk a helyes útra, már azt játszotta a csapat, ami elvárható volt. Voltak hibák, remélem, ezeket sikerül kijavítani a következő találkozókra.