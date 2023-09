NB II, 8. forduló

KolorCity-Kazincbarcikai SC – BVSC-Zugló (Kazincbarcika, vasárnap, 17.00)

Csábi József, a KC-KBSC vezetőedzője: – A legutóbbi bajnoki mérkőzésünk óta eltelt időt igyekeztünk hasznosan, bizonyos dolgokat becsületesen gyakorolva eltölteni, ugyanis a válogatott meccsei, és a Magyar Kupa-kör miatt nem volt forduló az NB II-ben. Előbb volt egy nagyon jó edzőmérkőzésünk Diósgyőrben, egy remek csapat otthonában a 83. percig vezettünk. Utólag is köszönet a DVTK-nak. A múlt hét végén Békéscsabán játszottunk kupatalálkozót, 2-0-val kivívtuk a továbbjutást. Az NB III-as hazaiak nem nagyon veszélyeztették a kapunkat, az összképet tekintve is jobbak voltunk, a hajrában pedig szép gólokat szereztünk. Örültem annak, hogy a cseréink ,,jól sültek el", aki beállt, az nagyon sokat hozzá tudott tenni a meccshez, a csabaiak kapujába is ők találtak be. A frissítéseknek mindig ez a céljuk, természetesen nem alakul mindig ennyire pozitívan. Ezek az események jó érzésekkel tölthetnek el bennünket, és maga az a tény, hogy a bajnokságban hat forduló, mintegy két hónap óta veretlenek vagyunk. Jó irányba tartunk, de az eredményekért minden nap meg kell küzdeni, azért, hogy ezt a sorozatot minél tovább kitoljuk. Többször hangsúlyoztam már, a jelenlegi bajnokságban sok az egyforma csapat, nincs két egyforma meccs, az adott mérkőzésen apró dolgok döntenek. A BVSC csak részben az a csapat, amelyik tavaly veretlenül megnyerte az NB III Kelet csoportját, erősítettek rutinos, NB I-et is megjárt, jól ismert játékosokkal, Hidi Patrikkal, Nikola Mitrovics, és Paulo Vinícius-szal. Ők, az ő tapasztalatuk sokat számít abban, hogy meg van a fiatalok-rutinosak egyvelege. Egy érdekes csapatról beszélhetünk, amelynél jómagam nem értékelném alul az eddigi szereplést, de nemrég edzőt váltottak, elköszöntek Urbán Flóriántól. Éppen ezek miatt egy nagyon veszélyes meccsre számítok, nagyon okosan kell megcsinálni azt, amit eltervezünk, amivel készülünk.

A Barcikában Fejes sérült, Csilus T. pedig öt sárga lapja miatt eltiltott, így velük nem számolhat a szakvezetés.

A KBSC várható összeállítása: Tóth B. – Ternován, Szekszárdi M., Heil, Papp M. – Kártik, Ádám F., Szabó B., Kotula – Pekár L., Pinte.