Az NB I.-es bajnokság 5. fordulója keretében vasárnap 14 óra 15 perckor kezdik a Mezőkövesd Zsóry FC – Puskás Akadémia FC találkozót, amely különösen fontos a gödörben lévő hazaiak számára. Ugyanis élvonalbeli története során még soha nem kezdett olyan rosszul a fürdővárosi alakulat, mint a mostani idény őszi szezonjában.

Egymás ellen

A felek a 2022/23-as pontvadászat során háromszor mérkőztek: a sorsolás szeszélye úgy hozta, hogy a Puskás kétszer, a Mezőkövesd viszont csak egyszer lehetett pályaválasztó. Tavaly augusztus 30-án a hazaiak a Pancho Arénában 1–0-ra diadalmaskodtak, ezért azonban a matyóföldiek január 29-én, otthon visszavágtak, ugyancsak 1–0-ra nyertek. Következett az április 23-i „szétlövés”, amely ismét a Puskás együttesének sikerült: 2–1-re nyert.

A vendégek jól vették a mostani első négy fordulót, az ötödikben viszont megroggyantak, Kecskeméten csúnyának nevezhető kudarcot szenvedtek, 4–1-re kikaptak, így lábuk alatt is forróvá vált a talaj. Ennek következtében bizonyára nagyon küzdelmes és nyílt találkozó vár a két társaságra: amelyik nyer, fellélegezhet, a vesztes pedig ráncolhatja a homlokát, így a legvalószínűbbnek a döntetlen tűnik.

– A csapat és a stáb nem úgy éli meg az első négy fordulót, mint a közvélemény és a szurkolók – mondta Tóth László, a kövesdiek szakmai igazgatója. – Tisztában vagyunk a bennünket sújtó gondokkal, viszont érezhető volt a heti munkánkban az, hogy már visszatértek társaik közé a sérültek és ez erősítést jelent számunkra. Az elmúlt évek különböző szakaszaiban sokszor voltunk már a mostanihoz hasonló szituációban, ezért nyomatékosítom: a bajnokság nem egy, hanem harminchárom fordulóból áll. Láttunk már kiesni csapatot a harmadik helyről, a Mezőkövesd pedig akkor is Mezőkövesd, ha az utolsó és akkor is, ha a negyedik helyen tanyázik. Sőt hozzáteszem, hogy trénerünk, Kuttor Attila akkor is Kuttor Attila, ha kupadöntősök vagyunk, vagy éppen az utolsó helyről kell felléptetni a csapatot az első hatba. Ennek jegyében kijelentem, hogy mi nem kongatunk semmit, azt a bizonyos harangot pedig pláne nem. Mindegy, hogy ki az ellenfelünk, a szurkolóinkkal együtt vasárnap is győzelemre készülünk.