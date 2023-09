Ezen a hét végén a labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának mérkőzéseit rendezik, amelynek során a 32 közé jutás a tét. Ebben a körben már az NB I-es és az NB II-es együttesek is pályára lépnek, köztük három vármegyei gárda, a Diósgyőri VTK, a Mezőkövesd Zsóry FC és a KolorCity Kazincbarcikai SC, akik egyaránt idegenben mutatkoznak be a sorozatban. Rajtuk kívül további négy vármegyei gárda, a Gesztely FC Sport-Bau, az EH-Cigánd SE, a Termálfürdő FC Tiszaújváros és Putnok FC tagja még az MK mezőnyének, köszönhetően annak, hogy az első két fordulót sikerrel vették. Ahogy eddig, úgy a mostani, a 3. fordulóban is egy mérkőzés dönt a párharcokban (ha a rendes játékidő döntetlenre végződik, akkor 2x15 perc hosszabbítás következik, ha ekkor sem születik döntés, akkor 11-es rúgássokkal zárul a meccs).

A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójának órarendje:

Péntek,

20.00: Soroksár SC (NB II) – Kecskeméti TE (NB I)

Szombat,

12.45: Nagyecsed RSE (vármegye I.) – Ferencvárosi TC (NB I)

14.00: Opus Tigáz Tatabánya (NB III) – Szombathelyi MÁV Haladás VSE (NB III)

15.00: Erzsébeti SMTK (NB III) – Fehérvár FC (NB I)

15.00: EH-Cigánd SE (NB III) – Zalaegerszegi TE FC (NB I)

15.00: Credobus-Mosonmagyaróvár (NB II) – Puskás AFC (NB I)

15.00: BKV Előre (NB III) – Paksi FC (NB I)

15.00: Eger SE (NB III) – Debreceni VSC (NB I)

15.00: Budaörs (NB III) – BFC Siófok (NB II)

15.00: Dorogi FC (NB III) – Budapest Honvéd (NB II)

15.00: Bajai LC (vármegye I.) – Szeged-Csanád GA (NB II)

15.00: Gödöllői SK (vármegye I.) – FC Dunaföldvár (NB III)

15.00: Unione FC (vármegye I.) – Csepel UFC (vármegye I.)

15.00: Putnok FC (NB III) – Budafoki MTE (NB II)

15.00: Debreceni EAC (NB III) – HR-Rent Kozármisleny (NB II)

15.00: Mezőörs KSE (vármegye I.) – FC Nagykanizsa (NB III)

15.00: VLS Veszprém (NB III) – Komáromi VSE (NB III)

15.00: Dunaharaszti MTK (vármegye I.) – Vasas FC (NB II)

16.00: Bicskei TC (NB III) – Tiszakécske LC (NB II)

16.45: Pécsi MFC (NB II) – Újpest FC (NB I)

17.00: FC Ajka (NB II) – Mezőkövesd Zsóry FC (NB I)

17.00: Aqvital FC Csákvár (NB II) – Szombathelyi Haladás (NB II)

17.00: Békéscsaba 1912 Előre (NB III) – KolorCity Kazincbarcikai SC (NB II)

Vasárnap,

13.00: Gesztely FC Sport-Bau (vármegye I.) – MTK Budapest (NB I)

15.00: III. kerületi TVE (NB III) – Diósgyőri VTK (NB I)

15.00: Pilisi LK (vármegye I.) – Kisvárda MG (NB I)

15.00: Körösladányi MSK (NB III) – Gyirmót FC Győr (NB II)

15.00: Zsámbéki SK (vármegye I.) – ETO FC Győr (NB II)

15.00: Szentlőrinc (NB III) – BVSC-Zugló (NB II)

15.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros (NB III) – Nyíregyháza SFC (NB II)

15.00: Pécsi EAC (NB III) – Kaposvári RFC (NB III)

15.00: Kelen SC (NB III) – Bonyhádi-Majos (NB III)