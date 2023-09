Az OTP Bank Liga (NB I) 6. fordulójában, az MTK otthonában, az új Hidegkúti Nándor-stadionban lépett pályára a DVTK együttese.

Egy-egy változtatás

A két válogatott labdarúgót felvonultató – a kapus Demjén Patrikot és a középpályás Kata Mihályt hívta meg keretébe Marco Rossi szövetségi kapitány - házigazda kék-fehérek vezetőedzője, Horváth Dávid a debreceni győzelem után úgy gondolta, nincs oka változtatni győztes csapatán. Így ugyanazok a játékokok alkották az MTK kezdőjét, mint akik a cívisvárosban pályára léptek. A szakvezető szerint izgalmas mérkőzésre van kilátás, hiszen mindkét gárda előszeretettel támad, így sok helyzet kialakítása várható. Azon a véleményen volt, mit sem számít, hogy legutóbb – még az NB II-ben – 4-2-re legyőzték a később másodosztályú bajnokot, ez egy teljesen más meccs lesz, hiszen a Diósgyőr kerete alaposan kicserélődött ama mérkőzés óta.

A másik oldalon Kuznyecov Szergej is tartotta volna magát magát a „győztes csapaton ne változtass” elvéhez, ám a hazai pályán legutóbb győztes 11-eből Klimovich megsérült, helyére Pernambuco került a csapatba. Mellette Farkas D. Csirmaz, Csatári és Kampetsis van még a maródiak listáján, ám Gera eddig szenzációsan pótolja a jobb oldali védőt. S hogy újoncrangadót játszanak, s péntek estig a tabella élén voltak? (Az Újpest pénteki győzelmével – 3-2-re nyertek a Kisvárda ellen -, s az élre ugrottak).

– Nem kell azzal foglalkozni, mit mutat most a tabella – fejtegette a szakember. – Vitathatatlanul jó érzés, hogy az élcsoportban vagyunk, de nagyon messze még a bajnokság vége. Egy biztos, nyerni jöttünk a Hungária körútra, s a mintegy 700 lelkes drukkerünk támogatásával be is húzhatjuk ezt a három pontot. Ám egy pillanatra sem lankadhat a figyelmünk, mert az MTK remek csatárokkal rendelkezik, akik kíméletlenül lecsapnak az adódó lehetőségekre.

Remek nyitány

Az újoncrangadó – mert bár mindkét együttes hosszú éveket, évtizedeket töltött az első osztályban, az MTK huszonháromszoros bajnok, s a Diósgyőr is dicső múlttal rendelkezik az élvonalat illetően, mégis csak az előző NB II-es bajnokság két feljutója játszott egymás ellen – rögvest remek hangulatot varázsolt a telt ház közeli stadionba. A diósgyőri szurkolótábor kezdettől „verte” a hazaiakat hangerőben. Hol itt, hol ott adódtak lehetőségek már a nyitány során, ám a gólra ekkor még várni kellett, bár a 2. percben egy szabadrúgást követően Pernambuco lövése éppen csak elkerülte a bal alsó sarkot. A 6. percben azután MTK szöglet után Bognár belövését Kata helyezte a diósgyőri kapu bal sarkába. Az MTK sokpasszos játékkal igyekezett megbontani a vendégek védelmét, egy ilyen akció végén Németh K. lövését védte bravúrral Sentic. Nem ízlett a piros-fehéreknek a hazaiak szoros emberfogása, ötvédős rendszere ellen nem találták az ellenszert. Szögletek jelezték a hazaiak némi fölényét, jókor jött a 24. percben az ivószünet, hogy Szergej Kuznyecov némileg rendezze a sorokat. A fehérben játszó vendégek viszonylag könnyen eladták a nehezen megszerzett labdákat, miközben az egykorvolt diósgyőri Bognár irányította házigazdák megbecsülték azt, s veszélyes ellenakciókat vezettek. Valamiért nem működött az addig idegenben bevált taktika, gyorsan labdát vesztettek a vendégek, támadásaikban nem volt átütőerő. „Harcoljatok, harcoljatok!” – harsogta a hétszáz főnyi diósgyőri drukkerhad, miközben a kihagyhatatlan is sikerült elrontani. A félidő hosszabbításában Pernambuco szerelte Kovácsot, középre adását Vanczas 12 méterről milliméterekkel lőtte a bal felső mellé.

MTK vs. DVTK.

Fotó: Török Attila

Meddő vendégfölény

A szünetben vélhetően alapos fejmosás volt a vendégek öltözőjében, mert egy „harapósabb” csapat érkezett a küzdőtérre. Ezt jelezte, hogy két szögletet is rúghatott egy perc alatt a DVTK, igaz, eredménytelenül. Azután Edomwonyi került helyzetbe, de 3 méterről Demjénbe lőtte a labdát. Az MTK pedig csaknem büntetett, baloldali támadás végén Senticnek a bravúrja kellett ahhoz, hogy Thiam ne duplázza meg a hazai előnyt. Ám az 57. percben már kapusunk is tehetetlen volt, Bognár kapott indítást a jobboldalon, két csellel elfektette a vele szemben lévő védőket, majd a jobb alsóba lőtt. Egy perc múltán szépített a vendégcsapat, beadását Vallejo fejelte a kapuba.

Hármas cserét határozott el a diósgyőri mester, élénkebbé teendő csapata játékát. Fel is élénkült a piros-fehérek játéka, sorra vezették támadásaikat, nem véletlenül cserélt kettőt is a hazaiak mestere. Űzte, hajtotta övéit a lelkes vendégszurkoló tábor, mentek is előre a miskolciak, ám a fővárosiak jól védték kapujuk előterét, így helyzethez is alig jutottak a piros-fehérek.

Egy félidőnyi előnyt adott a vendégcsapat az MTK-nak, s ez megbosszulta magát. Hiába támadott többet a második játékrészben a Diósgyőr, a vendégeknek csak szépítésre futotta.

A gólok története 6. perc: Bognár lőtt be szögletet jobbról, Kata bújt ki a védők között, s négy lépésről fejelt a bal sarokba, 1-0. 57. perc: Bognár kapott remek labdát a jobb oldalon, két védőt is kicselezett, majd 11 méterről kilőtte a jobb alsó sarkot, 2-0. 61. perc: Diósgyőri támadás végén jobbról Pernambuco adott be, s a védők klözül kibújva Vallejo fejelt a kapuba, 2-1.