Magyar Kupa mérkőzésen lép pályára vasárnap 15 órától a DVTK NB I-es labdarúgócsapata. A piros-fehérek Budapesten, a BVSC-Zugló stadionjában a III. kerületi TVE együttesének vendégei lesznek. A fővárosi csapat óbudai otthonát felújítják, ezért játszik albérletben az NB III Észak-Nyugati csoportjában, 7 forduló után a 3. helyen álló, a listavezetőhöz képest 1 ponttal kevesebbet szerzett, az idén még veretlen gárda. A bajnokságban 4 győzelemmel és 3 vereséggel áll a TVE, akik kupa első körében a Pest vármegyei I. osztályú Felsőpakonyi KSE csapatát idegenben 4-3-ra győzték le, a folytatásban pedig a Békés vármegyei I. osztályban szereplő Orosházi MTK-ULE 1913 együttesének vendégeként értek el 1-0-s sikert.

A Diósgyőr most, a 3. fordulóban kapcsolódik be az MK-sorozatba, és nem szeretne úgy járni, mint tavaly, amikor az első meccs egyben az utolsó is volt (egy éve a Szeged-Csanád GA 1-0-s, Diósgyőrben elért sikerrel búcsúztatta a DVTK-t). A piros-fehérek a múlt hét végén hazai környezetben az NB II-es Kolorcity Kazincbarcika SC ellen játszottak felkészülési mérkőzést, a 2-2-re végződött meccsről a keret több tagja hiányzott. Bényei a magyar U21-es válogatott Eb-selejtezőjén járt, Klimovich a fehérorosz felnőtt válogatottba kapott meghívót (de nemzeti csapatának Eb-selejtezőin nem lépett pályára), Jurek, Csatári, Csirmaz és Odyntsov az NB III-ban, a DVTK tartalékban kapott bizonyítási lehetőséget, míg Farkas D., Stephen és Kampetsis sérülés miatt nem volt bevethető.



Komolyan veszik

– Nagyon komolyan vesszük a Mol Magyar Kupát, szeretnénk mérkőzésről mérkőzésre haladni előre, hiszen mindenki tudja, hogy ez a legrövidebb út az európai kupaporondra, de természetesen nem tekintünk még ennyire előre, mindig csak a következő találkozóval foglalkozunk – mondta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője. – Tisztában vagyunk vele, hogy nincs hibalehetőség, tudjuk, hogy sok szurkolónk lesz ezúttal is Budapesten, szeretnénk őket is megörvendeztetni egy győzelemmel, és azokat is, akik a televízió képernyői előtt szorítanak értünk. Aki a DVTK címeres mezében pályára lép vasárnap, a legjobbját kell nyújtania, hogy bebizonyítsa, ott a helye a csapatban.

Az ellenfélről, a célokról is szót ejtett a piros-fehérek szakvezetője.

– Nem volt könnyű, de sikerült megszereznünk a III. kerület legutóbbi meccseinek a felvételét. Szimpatikus számomra az óbudaiak játéka, nem szabad őket lebecsülni, veszélyesek lehetnek a kontrákból, jók a védekezésből támadásba való átmenetekben, gyorsak, igyekeznek minden akciójukat kapura lövéssel zárni – mondta a diósgyőri edző, majd így folytatta: – Egy kupameccsre minden csapat felszívja magát, több példát is láthattunk már rá az elmúlt években, hogy egy alacsonyabb osztályú csapat jut tovább egy magasabban rangsorolt ellenféllel szemben. Egy mérkőzésen, 90 perc alatt bármi előfordulhat. Ha nem koncentrálsz eléggé, ha nem vagy maximálisan felkészült, akkor a futball megbüntet. A mi célunk az, hogy egy percig se legyen veszélyben a továbbjutásunk, szeretnénk nyugodtan bejutni a legjobb 32 közé.

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Gera, Chorbadzhiyski, Bárdos, Bokros – Feullassier, Vallejo, Pozeg Vancas – Pernambuco, Edomwonyi, Acolatse.