A Mezőkövesd Zsóry FC honlapja nagyszerű, sőt egyenesen különleges sztorit repített világgá. Világklasszisok, többek között Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo és Lewandowski meze is ékesíti a védő gyűjteményét. Ennek jegyében válogatott mezt cserélt egymással a sárga-kékek csapatkapitánya, Cseri Tamás és védő-középpályásuk Filip Steliano.

– A napokban vetette fel Filip, hogy szívesen cserélne mezt velem. Örömmel mondtam igent a kérésére – kezdte Cserin Tamás. – A 2021-es Írország elleni barátságos mérkőzésre készült mezemet ajándékoztam neki, míg ő a 2016-os román válogatott mezét hozta el nekem, ami szintén egyedi, Kongó ellen viselték ugyancsak barátságos mérkőzésen. Érdekesség, hogy mindkét találkozó döntetlennel ért véget. A mi mérkőzésünkön nem született gól, míg Filipék 1–1-es eredménnyel zárták a mérkőzést. Tudom, hogy Filip gyűjti a mezeket, sok különleges darabot is birtokol, úgy gondoltam, a magyar válogatott se hiányozzon a kollekciójából.

Filip több mint tíz éve gyűjti a mezeket, már mintegy 250 darab van a birtokában. Közülük jónéhány darab dedikált.

– Ez afféle hobbi számomra. Több mint tíz évvel ezelőtt kezdtem el gyűjteni a mezeket. Vannak közöttük olyanok, amelyeket korábbi klubcsapataim mérkőzési után cseréltem az ellenfelemmel. Akadnak olyan darabok, amelyeket a román válogatott tagjaként cseréltem el a lefújás után. Néhány megszerzésében korábbi csapattársaim nyújtottak segítséget, de van olyan is amelyet árverésen vásároltam. Közülük számos darab dedikált, vagy egyenesen a nevemre dedikált, ami miatt különös értéket képviselnek számomra – mesélte ugyancsak az MZSFC honlapjának a védő-középpályás, aki többek között olyan világklasszisok dedikált mezeinek büszke tulajdonosa, mint Messi, Maradona, Cristiano Ronaldo, Buffon, Seedorf, Del Piero, Abidal, Suarez, Lewandowski, Coutinho, vagy honfitásra, Hagi. – Mindegyik különleges valamiért, de Lionel Messi meze a legkedvesebb számomra, mivel nagyon szeretem a játékát.

Jó tudni

Cseri Tamás négy alkalommal szerepelt a magyar válogatottban, míg Filip Steliano hétszer képviselte Romániát címeres mezben.

A képen: Cseri Tamás (balról) és Filip Steliano a már elcserélt mezekkel Fotó: MZSFC