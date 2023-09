Bár előfordul, azért vidéki NB II-es klubból nem sűrűn, és nem sok játékost hívnak be korosztályos válogatottba. Az U21-es nemzeti együttes legfrissebb keretében két futballista felel meg ezen kritériumnak, a siófoki védő, Debreceni Ákos, valamint a KolorCity Kazincbarcikai SC kapusa, Tóth Balázs. Utóbbi leigazolását július közepén jelentette be a KBSC. A 19 éves Tóth Balázs egyébként a vármegyében, Ózdon született, majd a Sajóvölgye Focisuliban nevelkedett 2016-ig. Onnan először a győri, majd a szombathelyi akadémiára került, 2020-ban pedig a Salzburg Akadémia U18-as játékosa lett. A hálóőr ezt követően beverekedte magát a felnőtt keretbe is, s a Salzburg második csapatának, az FC Lieferingnek lett a kapusa. Az osztrák másodosztályú klubtól most egy évre igazolt haza.

– Hallottam a klubedzőktől, hogy figyeltek, és vezetőedzőnk, Csábi József beszélt is Gera Zoltán szövetségi edzővel. Mindig megtiszteltetés, ha az embert a válogatottba hívják – kezdte a barcikai kapus, majd kitért arra, hogy véleménye szerint mivel érdemelhette ki a tagságot. – A hat, eddig lejátszott másodosztályú mérkőzés közül ötön én védtem, egyen pedig poszttársam, Bánhegyi Bogdán. Négy kapott találatnál tartunk, kettőt kaptam én, kettőt Bogdán, a Vasas ellen neki szavazott bizalmat a ,,mester". Szóval nem megy rosszul a védés, illetve a csapat is elég jó játékban, csak azt sajnáljuk, hogy nincs több pontunk, amire volt, lett volna lehetőségünk. Egy kapus teljesítményét, munkáját nem csak saját maga befolyásolja, hanem a többi tíz játékos is, úgyhogy ebben a kerettagságban benne van mindenki másnak is a munkája. Merthogy hátul eléggé stabilak vagyunk, a védekezésünk többnyire jól zár, remélem, ez a folytatásban is így marad.

Fejlődés, rutinszerzés

Tóth Balázs örül annak, hogy Barcikán bizalmat szavaznak neki, és természetesen meg vannak a céljai.

– Három évet voltam Ausztriában, ami, az oda való kikerülés egy nagyon nagy mérföldkő volt a pályafutásomban, nem sok mindenkinek adatik meg külföldre kijutni – fogalmazott a KBSC 32-es mezét viselő játékos. – Sokat fejlődtem, minden téren, gondolkodásban, erőnlétileg, de a 2022/2023-as bajnokságban kicsit kevés lehetőséget kaptam. Úgy érzem, ha többször bíztak volna bennem, akkor bizonyosan megháláltam volna. Emiatt is váltottam, jöttem Barcikára, mert a sportigazgató, Koszta Péter – aki ismeri édesapámat – egy lehetőséget ajánlott. Egy váltás sosem könnyű, azonban úgy álltam mindehhez, hogy védeni akarok, meg akarom mutatni magam, hogy mit tudok. Játék, teljesítmény nélkül nem lehet előrébb lépni, feljebb jutni, márpedig a közeljövőben magasabb szinten is kamatoztatni akarom a tudásom. Éppen emiatt a legközelebbi cél az, hogy fejlődjek, szerezzek további rutint, legyen egy jó NB II-es szezonom, úgy a csapattal, mint egyénileg. Pozitív a közösség, a klub, szerintem, egy kis szerencsével a 6-10. hely között végezhetünk, egy erős bajnokságban, ahol több klub célja az NB I-be való feljutás.

Vincze is benne volt

A 2004. április 29-én született kapus azt is sorolta, hogy amikor a Sajóvölgyében tanulta a ,,szakmát", ugyanaz a kapusedző volt a trénere, mint aki most, jelesül Botló Ádám.

– Igazából sosem vonzott az, hogy mezőnyjátékos legyek, bár gólt lőni nem rossz, de számomra sokkal többet jelent, ha lövéseket háríthatok, ha megakadályozhatok egy csatárt, vagy bárki mást abban, hogy a kapuba találjon – árulta el Tóth Balázs. – Hatodikos koromban, 2016-ban kerültem el Győrbe, ebben benne volt édesapám is természetesen, valamint a szintén Ózról származó Vincze Ottó. A bátyám egyébként Tóth Milán, és 2002-es, szintén volt az ETO-nál, ő jelenleg a Vasas játékosa, augusztusban a Sturm Graz II-től igazolt oda. Továbbá szintén korosztályos válogatott, csak most tartalék.

A kapus elárulta, az Ausztriába való kikerülésébe belejátszott egy U16-os korosztályos válogatott összecsapás is a ,,sógorokkal", Telkiben, amelyen ott ültek a Salzburg megfigyelői is.

– Voltam utána az osztrákokkal egy horvátországi tornán, amit megnyertünk, s ezután mondták azt, hogy szeretnének leigazolni. 2020-ban kötöttünk egy szerződést, két szezonra, aztán ezt megtoldották újabb kettő évre, vagyis jövő nyárig vagyok az FC Liefering játékosa. 2024 június végén tehát le fog járni mind a barcikai kölcsönadásom, mind a kinti szerződésem, majd meglátjuk mi lesz. Az biztos, hogy ha kellek, akkor a Salzburg visszavásárolhat, a szerződés szerint ugyanis övék az elsődleges jog – említette Tóth Balázs, megjegyezve még: – Most az U21-es válogatottban Dúzs Gellérttel és Hegyi Krisztiánnal vagyunk kapusok, ők előttem vannak, de akárhanyadiknak is jó a csapatban lenni. Ezen a poszton mindenre felkészültnek kell lenni, hiszen lehet, hogy az egyik percben még a cserepadon üldögélsz, aztán a következő percben valami miatt be kell állni.

Hat siker, kettő vereség

A magyar U21-es csapat szeptember 7-én Kazahsztán ellen lép pályára először a 2025-ös U21-es Európa-bajnokság selejtezőjében. Öt nappal később pedig már Máltán gyűjtögetheti a pontokat Gera Zoltán csapata, amely tavaly szeptember óta hat győzelmet aratott és két ízben szenvedett vereséget felkészülési mérkőzésen. Az U21-es nemzeti csapat Spanyolország, Belgium, Skócia, illetve a már említett Málta és Kazahsztán korosztályos válogatottjaival került egy csoportba. MI

BOXBA

Az U21-es válogatott kerete

Kapusok: Dúzs Gellért (Bp. Honvéd), Hegyi Krisztián (Stevenage FC), Tóth Balázs (KolorCity Kazincbarcika).

Védők: Baranyai Nimród (DVSC), Benczenleitner Barna (Bp. Honvéd), Csinger Márk (DAC), Debreceni Ákos (Siófok), Fehér Csanád (Újpest FC), Iyinbor Patrick (Kecskeméti TE), Szabó Alex (Bp. Honvéd).

Középpályások: Baráth Péter (Ferencváros), Bényei Ágoston (DVTK), Eördögh András (Bp. Honvéd), Horváth Artúr (MTK Budapest), Kovács Barnabás (ZTE), Kovács Mátyás (MTK Budapest), Vitális Milán (DAC).

Támadók: Katona Bálint (Ferencváros), Kerezsi Zalán (Bp. Honvéd), Kocsis Dominik (Bp. Honvéd), Komáromi György (Puskás Akadémia), Lisztes Krisztián (Ferencváros), Németh András (Hamburg), Vancsa Zalán (Lommel).