A labdarúgó Magyar Kupa 3. fordulójában, a 32 közé jutásért zajló csatában, szombaton délután az NB II-es FC Ajka vendége volt a Mezőkövesd Zsóry FC élvonalbeli csapata. Mindkét fél a várakozásoktól elmaradva kezdte a 2023/24-es bajnoki idényt, így a hazai és a vendég együttes számára is jól jött volna a kupasiker, önbizalom növelőként, sikerélményként.

A dél-borsodi együttes új hadrendben, három belső védővel állt fel, amelynek főpróbáját az egy héttel ezelőtti, Debreceni VSC elleni felkészülési meccsen tartották. Ebben a játékban Kállai K.-nak a jobb oldalon, Nahirnijnek pedig a balon, a játék menetétől függően a védekezésben, illetve a támadásban is részt kellett vennie a széleken. A korábbi kövesdi sérültek közül Ugrai már le tudott ülni a kispadra, vele együtt 9 mezőnyjátékos várt bevetésre, már csak Kállai Z., Vajda, Lehoczky és Karnitski nincs száz százalékos állapotban, és bár már labdás edzéseket végeznek, de most még nem voltak keretben.



Hazai gól

A találkozó első félidejének 18. percében az Ajka szerzett előnyt: Csemer átadása után Tóth G. passzolta középre a labdát, az érkező Borsos pedig a kapu bal alsó sarkába lőtt (1-0). Előtte Cserinek volt egy kaput elkerülő lövése, majd a hátrányba került kövesdi csapat azon volt, hogy egyenlítsen, de igazán komoly gólszerzési lehetőségük nem volt, a túloldalon, a játékrész hajrájában Tóth G. löketét hárította a vendégek kapusa, Kovácsik.

Három helyen is változtatott a szünetben a Kuttor Attila, a kövesdiek szakvezetője, aki Lukic, David Babunski és Molnár G. beállításától várt fordulatot. A sárga-kékek erősen dolgoztak azon, hogy kiegyenlítsék hátrányukat, de a hazaiak védekezése rendben volt, a vendégek nyomása ziccereket nem eredményezett. Szemben azzal, hogy a kontrára játszó Veszprém vármegyei együttes előtt adódtak újabb gólszerzési lehetőségek. A 61. percben Csizmadia megugrása után adódott meleg helyzet az NB I-es csapat kapuja előtt, majd nem sokkal később a csereként beállt Szarka fejese kerülte el a kaput. Az MZSFC-nél, tíz perccel a rendes játékidő vége előtt, ötödik csereként Ugrai állt be, aki nyári szerződtetését követően, most szerepelt először szerepelt tétmérkőzésen a kövesdi együttesben, de neki sem sikerült az, ami a csapattársainak, gólt szerezni, hogy elkerülhető legyen a kiesés.



Labdarúgás: jegyzőkönyv

FC Ajka – Mezőkövesd Zsóry FC 1-0 (1-0)

Ajka, 500 néző. V.: Molnár A. (Szécsényi, Bertalan D.).

FC Ajka: Horváth D. – Tóth G., Kenderes, Tar, Csemer – Csizmadia, Sejben (Horváth P., 65.) – Rabatin (Gaál, 82.), Zsolnai (Szarka, 65.), Tajthy (Vogyicska, 76.) – Borsos (Berzsényi, 76.). Vezetőedző: Jeney Gyula.

Mezőkövesd Zsóry FC: Kovácsik – Zahary (Lukic, 46.), Pillár, Beriashvili – Kállai K., Cseri (Molnár G., 46.), Cseke, Nagy G. (Brtan, 60.), Nahirnij (Ugrai, 80.) – Szalai (David Babunski, 46.), Drazic. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Gólszerző: Borsos (18.).