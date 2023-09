A hazai csapat, és szurkolói nem erre számítottak, a mérkőzést követő sajtótájékoztatón mindössze két magyar médiamunkás foglalt helyet a hallgatóság soraiban, egyetlen angol újságíró sem jelent meg, hogy meghallgassa a két csapat szakvezetőjét, illetve az angol együttes centerét, Megan Gustafsont.

A spanyol kosaras, aki pár napja még az észak-amerikai női profi bajnokságban, a WNBA-ben, a Phoenix Mercury csapatában játszott mérkőzéseket a tengerentúlon, a meccs után a következőket mondta:

– Csak nemrég, tulajdonképpen 24 órája csatlakoztam a csapathoz, és nem csak én vagyok az egyetlen, aki most érkezett. Látszott is, hogy még nem vagyunk összeszokva, csapatként még fejlődnünk kell. De ahogy egyre jobban megismerjük, jobbak leszünk. Arról beszéltünk a közvetlenül a mérkőzés után az öltözőben, hogy még össze kell szoknunk, agresszívebben kell játszanunk, nagyobb fizikai aktivitással. Ez az első hetünk a csapattal, a munka most kezdődött, és hétről hétre jobbak leszünk. Voltak jó időszakaink, ezt kell kinyújtani, minél hosszabbra, csapatszinten. Azt gondolom, hogy a visszavágó teljesen más lesz, mert egy hetet együtt fogunk tudni készülni.