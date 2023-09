Labdarúgás: jegyzőkönyv Diósgyőri VTK – Debreceni VSC 3-1 (2-0)

Diósgyőr, 9518 néző. V.: Berke (Vígh-Tarsonyi, Horváth Z.).

Diósgyőri VTK: Sentic (8) – Gera (6), Szatmári (6), Bárdos (6), Stephen (6) – Holdampf (7), Vallejo (7) – Pernambuco (7), Pozeg Vancas (7), Lukács D. (7) – Edomwonyi (6). Vezetőedző: Kuznyecov Szergej.

Debreceni VSC: Milosevic (6) – Kusnyír (6), Lagator (6), Romanchuk (6), Ferenczi (6) – Ojediran (6), Loncar (8) – Kyziridis (6), Dzsudzsák (6), Domingues (6) – Bárány (6). Vezetőedző: Srdjan Blagojevic.

Csere: Domingues helyett Szécsi a 46., Kyziridis helyett Bódi a 46., Edomwonyi helyett Jurina a 60., Pernambuco helyett Acolatse a 60., Szatmári helyett Chorbadzhiski a 76., Holdampf helyett Klimovich a 76., Bárány helyett Majdevac a 78., Lukács D. helyett Jurek a 90. percben.

Sárga lap: Szatmári a 49., Gera az 53., Jurina a 88. percben.

Gólszerző: Holdampf (1-0) a 31., Pernambuco (2-0) a 45+1., Bárány (2-1) a 64., Acolatse (3-1) a 92. percben. Kuznyecov Szergej: – Jó iramú, jó mérkőzés volt, igazi jó derbi. Az első félidőben nagyon jól futballoztunk, kétgólos előnyt szereztünk, és tudtuk volna ezt növelni, mert voltak még lehetőségeink. A második félidőben kértem a látottak folytatását, de tudtuk, hogy kemény ellenféllel van dolgunk. A Debrecennek sikerült átvenni a kezdeményezést, gólt szereztek, helyzeteik voltak. A győzelemhez kellett a kapusunknak a jó teljesítménye, de a jó szerepléshez ez is kell. Aki beállt az mindenki a maximumot hozta annak érdekében, hogy nyerni tudjunk. A nehéz pillanatokat ki kell bírni, így kovácsolódik össze a csapat. A végén sikerült egy újabb gólt szerezni, ami eldöntötte a meccset. Gratulálok a csapatnak, a szurkolóknak, büszke vagyok a mai győzelemre.

Srdjan Blagojevic: – Először is gratulálok a Diósgyőrnek a győzelemhez. Az a véleményem, hogy az első félidőben túlságosan komolytalanul játszottunk, nem engedhetjük meg ezt a top csapatok ellen. Olyan érzésem volt, mintha barátságos mérkőzést vívtunk volna. Nem is a két bekapott gól miatt, hanem a hozzáállás miatt, és mert hiányzott az energia. Bizonyos helyzetekben mi is szerezhettünk volna gólt, és bár a két szurkolótábor barátságban van, de nekünk nem kellett volna barátságos meccs szintjén focizni. A második félidőben megmutattuk, hogy képesek vagyunk arra, hogy jól játsszunk egy jó csapat ellen, mi domináltunk, bátrak voltunk, de az eldöntötte a meccset, ahogy az első félidőben futballoztunk. Nem engedhetjük meg magunkat az ilyen játékot, ha valahol a tabella elején akarunk végezni. A gólok története 31. perc: Lukács D. balról ívelt az ötösre, ahová Holdampf érkezett tisztán, és kapuba vágta a labdát, 1-0.

45+1. perc: Pozeg Vancas lőtte be a labdát a vendég védők közé, amelybe Lukács D. még beleért, tőle Pernambuco elé került a játékszer, a hazai támadó pedig 15 méterről a kapuba bombázott, 2-0.

64. perc: Bódi passza után Ferenczi tette be a labdát balról a kapu elé, az érkező Bárány pedig az ötösről, sarokkal lőtt a hálóba, 2-1.

92. perc: Diósgyőri labdaszerzés után Jurektől kapta meg a labdát Acolatse, aki balról elindult befelé, majd 14 méterről a kapu bal oldalába bombázott, 3-1.