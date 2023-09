Élete első világbajnoki széria versenysorozat (WTCS) döntőjében – szeptember 23-án, szombaton – Lehmann Csongor, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub kiválósága a 7. helyet harcolta ki, és ezzel az elit kategória világbajnoki összetettjében a 10. pozíciójában zárt, mely az eddigi legjobb magyar férfi vb-eredmény. A triatlon világbajnoki széria versenysorozat (WTCS) idei döntőjének és az U23-as világbajnokságnak egyaránt a spanyolországi Pontevedra városa adott otthont az elmúlt hétvégén.

– Előzetesen annyit mondanék, hogy mintegy 60 ezer néző kísérte figyelemmel az elit férfiak fináléját, ami kellően megadta az alaphangulatot – tudtuk meg a helyszínen tartózkodó Lehmann Tibortól, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub elnök-vezetőedzőjétől. – Az összetettben 9. helyen álló Csongor fiamat kilencedikként szólították be az 1500 méteres úszás rajtjához. Az első kör során a 11-12. helyen fordult, majd a táv végére, követve a francia menőket, a 4-5. helyen csatlakozott az élbolyhoz. A 8 körös, összesen 40 km-es kerékpározást egy 25 tagú első csoport együtt teljesítette. A tempóra jellemző, hogy az olimpiai bajnok norvég Kristian Blummenfeltet és az ötkarikás bronzérmes új-zélandi Hyden Wilde-t is soraiban tudó második boly nem tudott felérni az éllovasokra, míg a harmadik sorba száműzték a britek két olimpiai- és világbajnokát, Alex Yee-t és Jonathan Brownlee-t is. Csongornak a második depózása is jól sikerült, olyannyira, hogy a 4 körös, összesen 10 kilométeres futás első körének végén ő állt az élre, ahol a táv feléig vezette a versenyt. A 3. körre – a franciák iramváltásainak „köszönhetően” volt egy apró visszaesése, ott elvesztette a közvetlen élcsoportot, így végül az előkelő 7. helyen érkezett célba. A verseny előtt tudtuk, hogy jó helyen áll a ranglistákon, így nem volt semmi stressz. Ilyenkor lehet nagyot versenyezni, ezt meg is tette. Végig remekül helyezkedett, így sikerült „levadásznia” jó néhány „nagyvadat”, a már fent említetteken kívül – sok más mellett – a világranglista 4. portugál Vasco Vilaca-t is. A 7. hely minden idők legjobb magyar férfi vb-eredménye, de ugyanez vonatkozik a WTCS-összetettben elért 10. pozícióra is. Nem állunk meg itt, tudjuk, hogy mi kell a következő lépcsőfokhoz.

Többet ér, mint egy WTCS-dobogó

– Egy újabb, a csapattársaimmal együtt elvégzett, kiválóan sikerült Livigno-i, magaslati edzőtáborozás után nagyon jó formában érkeztem erre a nagyon fontos versenyre, így joggal bizakodtam benne, hogy ismét tudok bizonyítani – fogalmazott a párizsi olimpiára készülő Lehmann Csongor. – Sokat léptünk előre az utóbbi időszakban a kerékpározásban és az ezt követő futásban is, az úszással pedig eddig sem volt probléma. A franciák mindig ott vannak az elejében, miért ne tették volna ezt éppen a WTCS brutális mezőnyt felvonultató spanyolországi döntőjében, mely számomra az első volt. Örülök, hogy végig figyelni tudtam rájuk, azt sem bánom, hogy a második futó kört végig én vezettem. Most sem csinálnám másként, meggyőződésem, hogy csak így lehet dobogóra állni. Ez a döntős 7. hely ért annyit számomra, mint egy WTCS-futam dobogó, pontokban pedig annál többet is hozott.

Helyt álltak a korosztályos vb-n

Az U23-as korosztály szintén szeptember 23-án megrendezett világbajnokságán Kiss Gergely és a most debütáló Sinkó-Uribe Ábel képviselte a Tiszaújvárosi Triatlon Klubot.

– Előzetesen top10-es eredményt jósoltam a tavalyi ezüstérmes Kiss Gergelynek, ami be is jött – mondta Lehmann Tibor. – A nagy tempóval jellemezhető, igazán férfias kerékpározás után a futópálya sem volt egyszerű. Gergő a második váltás után nem tudott csatlakozni az elejéhez, de még így is lehetett volna dobogós, a németek azonban másként, a saját javukra alakították a versenyt. Sinkó-Uribe Ábel az utolsó pillanatban került be az indulók közé. Ő az első két boly között, egyedül úszott, ahonnan sajnos nem tudott felzárkózni az első kerékpáros csoporthoz. A második sorral bringázott a depóig. Ezt követően egy jót futott, a 62-es rajtszámával a 30. helyen érkezett célba. Ezzel ő is bizonyította, hogy ott van a helye a korosztály nemzetközi legjobbjai között. Mind a három versenyzőnk kifejezetten jól ment itt Pontevedra-ban, aminek természetesen nagyon örülök. Az pedig csak ráadás, hogy mind a hárman helyén kezelik a teljesítményüket és a továbblépés jár a szemük előtt.