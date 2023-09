Bőcs KSC – Sajóbábonyi VSE 3-5 (2-4)

Bőcs, 100 néző. V.: Bodnár (Nagy G., Varga I Z.).

Bőcs KSC: Mertus – Pataki, Tóth T. (Gaál), Irhás, Lakatos L., Bodó, Ondó (Orosz), Berta, Kerekes, Titkó, Kramcsák. Edző: Zsiga Gyula.

Sajóbábonyi VSE: Gergely – Mezőssy, Szemere (Nagy D.), Németh D., Bucsák (Madarász), Németh B., Bodnár, Huszti (Szitai), Tóth I., Tóth T. (Rontó), Kecskés. Elnök: Hronyecz Norbert.

G.: Titkó, Ondó, Irhás, ill. Bucsák (3), Mezőssy (2).

Kiállítva: Bodó (55.), Kecskés (55.), Mezőssy (55.), Nagy D. (89.).

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Zsiga Gyula: – Megérdemelt vendéggyőzelem, gratulálok az ellenfélnek.

Hronyecz Norbert: – Értékes győzelem, jó játék. Sok sikert az ellenfélnek.

Gesztely FC – Hidasnémeti VSC 1-1 (1-0)

Gesztely, 100 néző. V.: Kujbus (Géresi, Granoviter).

Gesztely FC: Szegő – Lénárt, Gondos, Erdélyi, Rák (Rozgonyi), Horváth S. (Berta), Mészáros Gy., Sipos J., Porkoláb, Lőrincz, Kalocsai. Edző: Simon Imre.

Hidasnémeti VSC: Giák – Czető, Menougong, Tóth K., Keményffy, Tóth D., Molnár M., Bedő, Földi (Agárdy), Holló (Tóth G.), Tucsa. Edző: Martis Ferenc.

G.: Erdélyi, ill. Agárdy.

Jók: az egész csapat, ill. Giák, Tóth D., Czető, Agárdy.

Simon Imre: – Mindkét csapat sokat tett a győzelem megszerzéséért egy kimondottan jó iramú mérkőzésen. Érdekességképpen szeretném megemlíteni, hogy a mai kezdő csapatban az átlag életkor 21 év volt!

Török András, elnök: – Az előző héthez képest a mentalitásunk 180 fokot fordult, ehhez gratulálok a csapatnak. Egyébként egy kiváló csapat otthonából hoztunk el egy pontot. Impulzív, kifejezetten jó iramú, parázs meccs volt. Sok ilyenre van szükség az amatőr focinak. Isten éltesse Juhász Misit!

Mezőkeresztes VSE – MVSC-Miskolc 1-2 (1-0)

Mezőkeresztes, 100 néző. V.: Németh (Majoros, Kiss B.).

Mezőkeresztes: Galambvári – Kundrák, Nagy Á. (Victor), Bencsik, Fekete (Banu), Budai (Tekse), Dávid, Sebestyén (Gál), Csiszár, Nagy Z., Dlehány (Takács). Edző: Kertész Péter.

MVSC-Miskolc: Bollók – Nagy A., Tasi, Bódi M. (Kurucz), Csávás, Kele, Oláh B., Takács P. (Figeczki), Blaskó (Potyka), Kovács B., Gönczi. Edző: Jordán András.

G.: Csiszár, ill. Kurucz, Oláh B.

Jók: senki, ill. Oláh B. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat.

Kertész Péter: – Sajnálom. A mai mérkőzést végig kézben tartottuk, kettőt hibáztunk és ebből két gólt szerzett a Vasút. Isten éltesse csapatkapitányunknak Vámosi Csabát és támadónkat Dávid Ferit!

Jordán András: – Nagy taktikai csatának indult a mai mérkőzés amit a második félidőben a fizikális mutatóinkkal a magunk javára fordítottunk.

BTE Felsőzsolca – Tállya KSE 3-2 (0-2)

Felsőzsolca, 150 néző. V.: Füleki (Kovács Cs., Gutyán).

BTE Felsőzsolca: Kupai – Sebestyén (Hopka), Kupcsik, Szárnya, Molnár R., Balogh D., Varga L. (Lasztóczi), Szűcs (Lippai), Tóth K. (Nagy M.) Durst, Illés. Edző: Gulyás Dénes.

Tállya KSE: Tarr – Nyitrai, Horváth B. (Bauer), Paranai, Gergely (Tőkés), Fülöp, Zsiga (Árvai), Pecsenye, Varga A. (Kerekes), Bihari, Szőcs. Edző: Pachinger János.

G.: Lippai (2, egyet 11-esből), Balogh D., ill. Varga A., Paranai.

Kiállítva: Nyitrai (91.).

Jók: Lippai, Balogh D., Illés, Molnár R., ill. Bihari, Paranai, Varga A, Fülöp.

Gulyás Dénes: – Az első félidőben szétestünk a második gól után, a másodikban már úgy játszott a csapat, ahogy tud. Mentálisan nagyon erős csapata van Felsőzsolcának. Köszönjük a szurkolást! Sok sikert a tállyai barátainknak.

Pachinger János: – Az első játékrészben mi voltunk a jobb csapat, a másodikban már ránk sem lehetett ismerni. A játékvezető minden segítséget megadott a hazaiaknak, amivel éltek is, gratulálok nekik. Örülünk nektek Hege'!

Ózd-Sajóvölgye – Edelény-Borsodszer 4-0 (2-0)

Ózd, 300 néző. V.: dr. Dédesi (Elek, Bense).

Ózd-Sajóvölgye: Pápai – Szemere (Filkóházi), Mrva, Takács T., Bene (Fercsák), Pataki (Pogonyi), Horváth S. (Boros), Havasi, Magyar (Shuba), Fábián, Zimányi. Játékos-edző: Bene Attila.

Edelény: Molnár M. – Jancsurák, Juhász, Lakatos R., Hegedűs Cs., Tomolya (Táncos), Kovács G., Lipták, Hegedűs P., Mészáros, Saláta (Kótai). Edző: Rákos Attila.

G.: Pataki (2, egyet 11-esből), Bene, Shuba.

Jók: Mrva, Zimányi, Pataki, Shuba, ill. Hegedűs Cs.

Bene Attila: – A csapat jól kezdte a mérkőzést, hamar előnybe tudtunk kerülni és a találkozó nagy részét irányítva megérdemelten nyertünk.

Rákos Attila: – A mai mérkőzésen a jobb csapat nyert. A második félidőben már dicséret illeti csapatunk hozzáállását és csak tíz perc rövidzárlat eredményezte a négy gólt.

BSK Alsózsolca – Sárospataki TC 2-3 (1-1)

Alsózsolca, 100 néző. V.: Tiszóczki (Nagy M., Vinter-Gecsei).

BSK Alsózsolca: Lövey – Polényi, Üveges (Nagy Z.), Makónyi, Kis-Orosz, Bóta, Szajky (Porkoláb), Jecs (Ronyecz), Dunai (Lakatos J.), Lippai, Száva L. Edző: Varacskai István.

Sárospatak: Berki – Palágyi (Matisz), Szegedi, Petercsák M., Buda, Mahalek (Oravecz), Hunyadi, Juhász M., Gégény (Engel), Fodor, Balogh M. Edző: Beimli Zsolt.

G.: Jecs, Dunai, ill. Kis-Orosz (öngól), Juhász M., Hunyadi.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Varacskai István: – Csak a szokásos, volt lehetőségünk többször lezárni a mérkőzést, de nem tudtunk élni velük, amit a lelkes vendégek meg is büntettek. Sok sikert a sárospataki barátainknak.

Kovács Gábor, szakosztályvezető: – Küzdeni tudásból jelesre vizsgázott a csapat, ami ma győzelmet ért. Sok sikert BSK-s barátainknak.

Emődi ÁIDSE – Parasznya SE 1-4 (0-3)

Emőd, 60 néző. V.: Sántha (Gyüre, Skarupa).

Emőd: Bánhegyi – Csendom (Stipula), Jakab D., Moroncsik (Rózsa), Turcsik, Jakab Sz. (Vörös), Dorogi (Eperjesi), Gáll, Homonnay (Nagy S.), Fekete, Bernáth. Edző: Vass László.

Parasznya: Bóni – Kovács P., Roha P. (Kovács Cs.), Roha R. (Molnár A.), Demkó, Csák, Kovács B., Péter, Hankó (Asztalos), Dorogi (Musa), Djubók. Edző: Kovács Péter.

G.: Vörös, ill. Demkó (2, egyet 11-esből), Hankó, Asztalos.

Kiállítva: Gáll (50.).

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Vass László: – Finoman fogalmazva sem vagyunk jó passzban, elég ennyi... Közös a siker, közös a kudarc, még van 22 forduló javítani.

Kovács Péter: – Nagyon egységesen, szervezetten és jól futballoztunk a mai napon. Gratulálok a csapatom minden egyes tagjának, le a kalappal előttük, csak így tovább. Egy nagyon jó Emődöt sikerült megvernünk, további sok sikert nekik.

Szirmabesenyő – Bánhorváti 2-0 (1-0)

Szirmabesenyő, 200 néző. V.: Rendek (Tóth P., Sántha).

Szirmabesenyő: Stumpf – Bári, Fehér, Leskó (Stefán), Erdei (Nyíri), Lukács, Balázs (Varga Á.), Bak, Mády (Tóth M.), Juhász T. (Palkó), Jobbik (Raduly). Edző: Konczvald István.

Bánhorváti: Málik – Lukács, Kazvinszki, Hallgató, Bicskey (Sándor), Lovasi, Zsigrai, Marczis, Kovács Sz., Kismarton (Vislohuzov), Tóth L. Edző: Mátyás József.

G.: Bak (2).

Jók: Bak (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. Kovács Sz., Hallgató.

Konczvald István: – Tulajdonképpen az egész mérkőzésen az történt, amit mi akartunk. Amikor labdabirtoklásban voltunk sokszor tudtunk helyzetbe kerülni, és bár le is zárhattuk volna a mérkőzést csak 1-0 volt a félidő. A másodikban átadtuk a területet, és labdaszerzésben is jól működtünk együtt a pályán. A játék képe és a helyzetek alapján is megérdemelt a győzelmünk, gratulálok a srácoknak, így kell focizni.

Mátyás József: – Hétről-hétről építünk-rombolunk, a mai nap az utóbbi sikerült. Az első félidei indiszponált játékunk a sok értékelhetetlen egyéni teljesítménynek köszönhető. A második félidőben felbillent a pálya a javunkra, de hiába irányítottuk a mérkőzést és birtokoltuk a labdát, az utolsó 20 méteren nem tudtunk átütőek és eredményesek lenni. A hosszabbításban kapott gól már nem befolyásolt semmit, de nem nézett ki jól.