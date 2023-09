Labdarúgó NB II, 10. forduló:

KolorCity Kazincbarcikai SC – HR-Rent Kozármisleny (Kazincbarcika, vasárnap, 17.00)

Csábi József, a KC-KBSC vezetőedzője: – Ha mindent összevetek, akkor egy nagyon harcias döntetlent értünk el szerdán Csákváron, aminek a kiállítás után örülnünk kellett. Becsületesen játszottuk, tettük a dolgunkat, az első félidőben olyan szinten uraltuk a játékot, hogy ott vezetnünk kellett volna, míg a második játékrészben barcikai szívvel megtartottuk a döntetlent. A hét közben utaztunk, kicsit rotálni kellett a keretben az előző, vasárnapi meccshez képest, de volt ebben kényszerű változtatás is, például Pekár, aki belesérült abba az esetbe, amikor elmaradt a BVSC piros lapja. Illetve Csákváron menet közben is kellett változtatni sérülés miatt, előbb Morinigót, majd Papp M-et hoztam le ilyen ok miatt a pályáról. Hét nap alatt három mérkőzés, ez nem egyszerű, ilyen helyzetben a legfontosabb a minél hamarabbi regeneráció. Ismét lesznek hiányzók, egy nagyon nehéz meccsre van kilátás a hozzánk hasonlóan szintén hosszabb ideje nyeretlen – és szerdán a Pécset 3-0-ra megverő – Kozármisleny ellen, de hazai pályán hogy pontot, pontokat akarunk hozni.

A Barcikánál Ádám F. eltiltott, ugyanis a legutóbbi, Csákvár elleni találkozón kiállították.

Fejes térdműtét után lábadozik, míg Pekár, Csilus T., Papp M. és Morinigo sérülés miatt nem biztos, hogy pályára lép(het).