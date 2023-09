Ezen a héten szombaton és vasárnap Miskolcon, diósgyőri központtal rendezik meg az Országos Rali Bajnokság 2., és 3. osztályának futamait, amelynek keretében mindkét vonalban bajnokot avatnak. A másodosztály hétvégi küzdelmeire 32, a harmadosztályra pedig 28 páros nevezett. A I. Hell Diósgyőr Rally nevet viselő rendezvény érdekessége, hogy az úgynevezett Teszt kategóriában lehetőség van arra, hogy az első osztályban szereplő versenyzők is megméressék magukat. Közülük többen élnek ezzel a lehetőséggel, az Európa-bajnokságon jól szereplő Csomós Miklós is jelezte részvételi szándékát.

A szervezők a gyorsasági szakaszok helyszíneit is közzé tették, amelyből kiderült, hogy Mályinka, Bükkszentlászló és Bükkszentkereszt lesz a versenyautók által használt terep.

Az I. Hell Diósgyőr Rally programja

Szeptember 29. (péntek)

07.00: Adminisztratív átvétel (helyszín: DVTK Aréna)

17.00: Technikai átvétel (helyszín: Miskolc Autóház)

Szeptember 30. (szombat)

Szervizpark: DVTK stadion környéke

ORB2

09.28: Gyors1 - Mályinka/1

10.36: Gyors2 - Bükkszentlászló/1

13.39: Gyors3 - Mályinka/2

14.47: Gyors4 - Bükkszentlászló/2

ORB3

10.18: Gyors1 - Mályinka/1

11.26: Gyors2 - Bükkszentlászló/1

14.29: Gyors3 - Mályinka/2

15.37: Gyors4 - Bükkszentlászló/2 (Power Stage)

16.22: Céldobogó, DVTK stadion

Teszt

11.08: Gyors1 - Mályinka/1

12.16: Gyors2 - Bükkszentlászló/1

15.19: Gyors3 - Mályinka/2

16.27: Gyors4 - Bükkszentlászló/2

Október 1. (vasárnap)

Szervizpark: DVTK stadion környéke

ORB2

07.48: Gyors5 - Mályinka/3

08.46: Gyors6 - Bükkszentkereszt/1

10.34: Gyors7 - Bükkszentkereszt/2

12.22: Gyors8 - Bükkszentkereszt/3 (Power Stage)

12.32: Céldobogó, DVTK Stadion

Teszt

08.43: Gyors5 - Mályinka/3

09.41: Gyors6 - Bükkszentkereszt/1

11.29: Gyors7 - Bükkszentkereszt/2

13.17: Gyors8 - Bükkszentkereszt/3

13.37: Céldobogó, DVTK Stadion