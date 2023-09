Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője: – Gratulálok a mezőkövesdieknek a győzelemhez. Okosabban, taktikusabban és a helyzeteket sokkal jobban kihasználva megszerezték a győzelmet. A mérkőzés egészében az ő akaratuk érvényesült. Az első félidő kiegyenlített volt, habár volt Drazicnak egy nagy ziccere. A szünetben felhívtuk a figyelmet az átmenetekre, tudtuk, hogy a Mezőkövesd mélyen védekezik és jó kontrákra képes. Több védekezésbeli hibánk is volt, ezeket ki kell elemezni és tanulnunk kell. Ahogyan a meccs előtt is mondtam, a kövesdi csapat nem oda tartozik, ahol éppen áll a tabellán, ezt ma be is bizonyította. Együtt nyerünk, együtt veszítünk. A feladatunk az lesz, hogy a srácokat lelkileg is támogassuk, hiszen menni kell tovább, nehéz összecsapások várnak ránk.

Kuttor Attila, a Mezőkövesd vezetőedzője: – Nehéz helyzetben vágtunk neki ennek a mérkőzésnek és nem kell ecsetelni, hogy mennyire örülünk az első győzelmünknek. A tervünket a játékosaink maximálisan meg tudták valósítani. Az első félidőben még kimaradtak a helyzetek, de a szünetben megbeszéltük, hogy ha így folytatjuk, meg lesz a munkánk gyümölcse. Az elmúlt héten tudtunk először teljes létszámmal edzeni, számunkra az lenne az ideális, ha most kezdődött volna a bajnokság. Még a kupakiesés ellenére is úgy érzem, mentálisan mostanra állt össze a csapat. Sokat tettünk a sikerért. Bár néha a szerencse is mellénk állt, de úgy gondolom, megérdemelten győztünk.

(Forrás: Kecskeméti TE)