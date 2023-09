A stábok Urbán Péter – akihez a továbbiakban az U12 vezetőedzői feladatain túl a 3 korosztály (U8-U10-U12) átfogó fejlesztési programjának felügyelete, operatív irányítása is tartozik – fogja össze.

– Az idei szezontól az U8-as korosztály vezetőedzője Fazakas Levente, az ő feladatai között szerepel a szükséges adminisztrációk elvégzése, a lehető legjobb korosztályi fejlesztési program meghatározása, illetve a napi edzésprogram tervezése és koordinálása. Emellett vezére lesz a koriosztályos programnak is, ebben Sajó Márton lesz a segítségére, aki még az U12-es és U14-es edzéseken is heti rendszerességgel szerepel, mint koritechnika edző.

A délutáni szuperminis edzéseken a korábbi évekhez hasonlóan Kiss Zoltán segít a szülőknek és a gyerekeknek megtenni az első métereket a hokis közegben, továbbá Velty Roland és Handzó Csilla munkálkodnak a biztos alapok lefektetésén, valamint együtt dolgoznak a női csapatunk fejlesztésén is.

Az U10-es korosztály vezetőedzője Rafaj Attila, aki Leventéhez hasonló feladatkörrel bír, de mellette még az U12-es csapatnál is jelentős szerepet kapott. A segítői Kovács Tamás, Fazakas Erik és alkalmanként Vas János lesz.

Az U14-es csapat pre-akadémiai képzésben vesz részt György Róbert és Budai Roland vezetésével, az akadémiai munkában már meghonosított folyamatokat előtérben tartva.

Biró Ignác a szakmai igazgatói feladatain túl, mentoredzőként és a toborzó program vezetőjeként tevékenykedik a továbbiakban.

Az összes utánpótlás korosztályt érintő jelentős változás, hogy az új szezonban minden jeges edzésen megjelenik a kapusképzés, melyeket Balázs Csongor, Kiss Bence és Lehoczki László tartanak.

Augusztusban az U8-U10 korosztály végig Miskolcon készült, általában 4 jeges edzésük volt hetente, az edzőmeccsek pedig a tervek szerint szeptemberben kerülnek megrendezésre. Az U12-es csapat heti 5 jeges edzéssel készül, illetve Erdélyben edzőtáborozott szűk egy hetet, ahol edzőmeccseket is játszottak a Gyergyószentmiklóssal és a Galaccal. Szeptemberben további 4 meccs lett leszervezve a kék és piros csapatainknak – közölte a klub honlapja.