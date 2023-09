Az NB I.-es bajnokság 6. fordulója vasárnap ebéd utánra szólította a feleket a fürdővárosi stadionba, ahol felhős, esőre álló, de kellemes idő fogadta a csapatokat.

Belenyúltak

A sereghajtó hazaiak trénere némi meglepetésre érintetlenül hagyta a Fehérvár FC-vel szemben vesztes gárdájának védősorát, a középpályán és a csatársorban azonban három poszton változtatott: mellőzte Brtant, Nahirnijt és David Babunskit, helyükre Zaharyt, Illés B.-t és Szalai J.-t nevezte és abban reménykedett, hogy begyűjtik a három pontot. Hornyák Zsolt ugyancsak belenyúlt a Kecskeméten csúnyán kikapott gárdájába, így a kezdés előtt az volt a kérdés, hogy melyikük keverése sül majd el jobban. A felek eddigi húsz találkozóján hatszor született dél-borsodi diadal, három döntetlen mellett pedig tizenegyszer diadalmaskodtak a felcsútiak, míg a meccsenkénti gólátlag a kettőt sem érte el.

Szemfüles volt

A 7. percben Colley addig ügyetlenkedett, amíg a holtbiztosnak tűnt ziccerét el nem rontotta. A túloldalon Drazic döntötte halomra a kifakult téglaszínű felszerelésben lévő vendégeket, de azt hitte, hogy a bab is hús. Nem sokkal később viszont már nem engedte meg, hogy kiénekeljék a szájából a sajtot és nagyszerű góllal juttatta előnyhöz csapatát, ezzel nagy lélektani fórba kerültek a sárga-kékek. A lendületbe jött az MZSFC, miután megúszott egy védelmi megingást, akár újabb találatot is jegyezhetett volna, de a jobb oldali akció végül pontatlanság miatt zátonyra futott. Jól rombolt a Mezőkövesd és ha módja nyílt rá, akkor veszélyes kontratámadásokat vezetett. A Puskás nem tudott mit kezdeni a szívós házigazdával, ha pedig játékosai lövőhelyzetbe kerültek, akkor rendre fölé durrantottak. A szünet előtt Drazic majdnem összehozta második gólját, amellyel talán a pontok sorsát is eldönthette volna.

Jött a villamcsapás

A holt időben Hornyák Zsolt kettős cserével próbálta meg áramvonalasítani támadójátékukat. A pályaválasztó pedig ott folytatta, ahol az első félidőben abbahagyta: minden azon múlt, hogy Drazic jó, vagy rossz megoldást választ. A nagy kérdést az adta, hogy melyik társaság szerzi a második találatot és addig az otthoni oldalon nem történt baj, amíg múlt az idő és tanácstalan futballt adott elő a PAFC. A matyóföldiek biztonsági játéka működött és semmi jel nem mutatott arra, hogy félniük kellene a sokáig átütőerő nélküli ellenfelüktől. A 73. percben derült égből jött a villámcsapás, ugyanis a vendégek öngóllal egyenlítettek, majd a vezetést is megszerezték és erre a fordulatra senki nem számított. A hajrára hatalmas eső áztatta a stadiont és a Puskásnak hozott szerencsét. A jobb játékosokkal rendelkező látogató tizenkét perc alatt három gólt gyártott és a padlóra küldte a kövesdieket, akik még soha nem kezdtek ilyen rosszul az élvonalban.



Labdarúgás: jegyzőkönyv

Mezőkövesd Zsóry FC – Puskás Akadémia FC 1–3 (1–0)

Mezőkövesd, 1800 néző. V.: Karakó (Szert, Csatári).

Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli – Kállai K., Lukic, Beriashvili, Filip – Zahary, Gomis, Illés B. – Molnár G., Drazic, Szalai J. Vezetőedző: Kuttor Attila.

Puskás Akadémia FC: Markek – Szolnoki, Golla, Stronati – Batik, Plsek – Favorov, Levi, Ormonde, Komáromi – Colley. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Csere: Batik helyett Soisalo a 46., Favorov helyett Corbu a 46., Komáromi helyett Gruber a 65., Illés B. helyett Cseke a 72., Molnár G. helyett Cseri a 72., Gomis helyett David Babunski a 78., Levi helyett Ominger a 85., Filip helyett Nahirnij a 88. percben.

Sárga lap: Filip a 16., Batik a 30., Komáromi az 53., Beriashvili a 60., Corbu a 68. percben.

Gólszerző: Drazic (1–0) a 13., Gomis (öngól, 1–1) a 74., Soisalo (1–2) a 77., Gruber (1–3) a 86. percben.

Kuttor Attila: – Már két góllal is vezethettünk volna az első félidő végén, aztán öngólt rúgtunk és két perc alatt lerendeztük magunkat. Most ezt kapjuk a futballtól, ezen pedig változtatnunk kell. Pontrúgás utáni találat és öngól, ilyen szituációk sorozatban nem szoktak előfordulni, így azért dolgozunk, hogy ez a tendencia megforduljon.



A gólok története

13. perc: Molnár G. kiugratta Drazicot, aki maga elé tette a labdát, majd a kilépő portás mellett 11 méterről a háló bal oldalába emelt, 1–0.

74. perc: bal oldali szöglet után az ötös környékén álló Gomis lábáról saját kapujába pattant a labda, 1–1.

77. perc: Soisalo vágtázott kapura középen, Beriashvili nem tudta utolérni, a finn légiós pedig 10 méterről a bal alsó sarokba gurított, 1–2.

86. perc: a saját térfeléről előrevágott labdára Gruber rajtolt, Piscitelli rosszul mérte fel a helyzetet, a csereként beállt játékos pedig beletette a játékszerbe a labdát, amely a hálóban kötött ki, 1–3.

A képen: Drazic emelése és gólja Fotó: Gál Péter