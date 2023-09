Alaposan bekezdte a szezont a PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfi vízilabda csapata. Vidumanszky László vezetőedző együttese hat nap alatt három alkalommal szállt vízbe a bajnokságban: még múlt szerdán hazai környezetben megverték a Tigra-ZF-Eger gárdáját, majd szombaton szoros küzdelemben kikaptak a Szolnoki Dózsa otthonában. A ,,cápák" (merthogy ez a becenevük) kedden ismét saját uszodájukban mérkőztek, mégpedig az addig kettő összecsapásból kettőt nyerő BVSC-Zugló ellen – amely nemzetközi kupakötelezettsége miatt kérte ezen meccs előre hozását. A csatát kiválóan kezdték a házigazdák, remek pólóval az első nyolc perc végére 4-1-es előnyre tettek szert, a kapujukban ekkor Moravcsik Martin 80 százalékon teljesített. A második felvonásban 5-1-re alakult az állás, majd aztán elkezdett fel-felzárkózni a budapesti alakulat. A BVSC a harmadik negyedben, 5:03-nál 6-6-ra egyenlített, és innentől egy ki-ki összecsapás kerekedett a medencében. A PannErgy 7-6-ra, és 8-7-re is vezetett, ám a befejező, mintegy öt és fél percben csak Csapóék tudtak már a hálóba találni, így ,,két fával", így 10-8-ra győztek.

– Gratulálok a csapatomnak, úgy gondolom, külön kell kezelni az 1-5-ig történt dolgokat, illetve az onnantól lejátszott mintegy kettő és fél negyedet – mondta Kemény Kristóf, a BVSC-Zugló vezetőedzője. – Amennyiben jól emlékszem, a Miskolcnak még arra is volt lehetősége, hogy öt legyen ,,közte". Már az előző mérkőzésen is úgy érzékeltem, hogy nem vagyunk eléggé feszesek, nem vagyunk elég stabilak, s ez nagyon jól látszódott a meccs első részében. Aztán aktivizáltuk magunkat, úgy, ahogyan az első perctől kezdve kellett volna. Tavaly volt egy ilyen meccsünk, amikor mi kezdtünk 6-1-gyel, és a 12-4 lett a vége, akkor mi négy negyeden keresztül tudtunk határozottan, hatékonyan, stabilan játszani, ez most két és fél negyeden keresztül volt meg. Örülök, hogy győztünk, nagyon fontos volt számunkra ez a három pont. Az Európa Kupából akkor fogunk tudni továbbjutni, ha négy játékrészen keresztül tudunk majd megfelelő teljesítményt nyújtani.

Büszkeség, csalódottság

A PannErgy-MVLC szakvezetője, Vidumanszky László így látta a meccset:

– Sikerült nagyon jól kezdeni a mérkőzést, több gólos előnybe kerültünk, majd felébredt a BVSC, és visszajött a meccsbe. De ebbe mi is segítettünk, könnyű gólokat adtunk az ellenfélnek. Ugyanaz történt, mint előtte, szombaton, Szolnokon, amikor szintén voltak lehetőségeink, mi nem lőttük be, az ellenfél pedig büntetett. Nagyon sokat kell még tanulni, dolgozni, hogy bizonyos dolgokat végre tudjunk hajtani, végig tudjunk vinni. Gratulálok a BVSC-nek, és a nemzetközi kupaszereplésükhöz sok sikert kívánok.

Krasznai Bendegúz, a miskolciak pólósa ekképpen értékelte a mérkőzést:

– Szeretnék gratulálni a csapatunknak, büszkék lehetünk magunkra, de gratulálok a BVSC-nek is a három pont megszerzéséhez. A büszkeség mellett csalódott is vagyok, mert másodjára követtük el azt a hibát, hogy a negyedik negyedben kiengedtünk, nem ,,úgy" koncentráltunk. Ezúttal is kaptunk sajnos könnyű gólokat, olyan hibákból, amiket nem lett volna szabad elkövetni. Nehéz feldolgozni, hogy ilyen körülmények között kaptunk ki, főleg azért, mert sokáig a kezünkben volt a meccs. Volt arra esélyünk, hogy 8-8-nál átvegyük a vezetést, de nem jött össze. Az út viszont, amelyen elindultunk, az egy jó út, ez volt a harmadik forduló, és eddig három jó mérkőzést játszottunk. Remélem, így fogjuk folytatni, a fórokat azonban mindenképpen jobban kell megjátszani, mert most – úgy érzem – fejben nem voltunk teljesen koncentráltak. A védekezés az jó volt, meg kell dicsérni kapusunkat, Moravcsik Martint, aki ezúttal is biztos pont volt. Elől kell még pár gól, és akkor fog alakulni.

Miután a keddre való előre hozással felszabadult az eredeti, szombati játéknap, így a miskolciak a megszokottól egy picivel hosszabb hétvégét fognak kapni pihenésre. Aztán hétfőn majd folytatódik a munka. A PannErgy-MVLC legközelebb a negyedik fordulóban, szeptember 30-án, szombaton a A-Híd VasasPlaket riválisa lesz, Budapesten, a Komjádi Béla Sportuszodában, 14 órától.