A látogatók jobban kezdték az összecsapást, hiszen 2-0-ra, majd 4-2-re is vezettek, majd a második negyed végén az MVLC átvette az irányítást, előnybe is került, és ezt már nem is adta ki a kezéből a mérkőzés végéig. A krónikához tartozik, hogy a házigazdánál a sérült Smitula helyén a saját nevelésű, 2007-es születésű Bikki-Petró került a keretbe, 2-es sapkaszámmal.

– Az első bajnoki mérkőzés mindig nehéz, és ez a meccs rangadó volt – kezdte az értékelést Vidumanszky László, a PannErgy-MVLC vezetőedzője. – Mindkét csapatnak gratulálok, számunkra a cél a 3 pont megszerzése volt. Voltak azért hibák, amiket majd javítanunk kell. A harmadik negyedben talán még jobban is elléphettünk volna, nem sikerült, így végig nyakunkon maradt az Eger.

Tóth Kálmán, a hevesiek szakvezetője eképpen látta az összecsapást:

– Gratulálok a Miskolcnak a győzelemhez. Nem tudok haragudni a játékosokra, csinálták a dolgukat, de most így alakult. Apró nüanszok vezettek a vereséghez. Többet kell dolgozni a jövőben, hogy jobbak legyünk helyzetkihasználásban.

Változtatniuk kell

A hazaiaknál több jó egyéni teljesítmény is akadt, az egyik húzóember ezen a mérkőzésen a kapus, Moravcsik Martin volt, aki 65 százalékon védett, 23-ból 15 lövést hárítani tudott, közte egy büntetőt: a negyedik negyedben, 9-7-es állásnál kifogta Krijestorac ötméteresét.

– Csapattársak nem voltunk, amikor ő Miskolcon pólózott, én még nem voltam itt, de játszottunk már egymás ellen, ugyanakkor egy büntető hárításához szerencse is kell – mondta a boon.hu-nak a kapus, aki 2021-ben tette át a székhelyét Tatabányáról a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei székhelyre. – Amennyiben az a lövés bement volna, elképzelhető, hogy még izgalmasabb lett volna a hajrá, de nem ment be, és ez a momentum, a védésem is további plusz lendületet adott a csapatnak. Örülök, hogy győztünk, sokat készültünk a nyáron, erre a mérkőzésre is, rengeteg edzőmeccs van a hátunk mögött. Nem kezdtük jól a mérkőzést, de 0-2-nél, és 2-4-nél is még nagyon sok idő volt hátra, nem volt semmilyen pánik, csináltuk a dolgunk. Az, hogy az adott találkozó elején egy kicsit bealszunk, sajnos nem egyedi, voltak rá példák tavaly is, ezen mindenképpen változtatnunk kell. Mindkét csapat igyekezett mindent megtenni ezen a találkozón, gratulálok magunknak, és az Egernek is, köszönöm a szurkolóknak, hogy ilyen nagy számban kijöttek az uszodába, és jó hangulatot teremtettek. Úgy gondolom, igyekezett mindenki, az elhivatottságot, a hozzáállást talán az is jelzi, hogy a Szentes elleni felkészülési találkozón megsérült, zúzódást szenvedett Krasznai Bendegúz speciális maszkban vállalta a játékot. A rajt pozitívan sikerült, most olyan meccsek jönnek, melyeken nem mi leszünk az esélyesek, de megpróbálunk mindent kiadni magunkból. Úgy érzem, ez a csapat, ez a társaság jobb, mint a tavalyi.

Az MVLC kapusa a hatvanöt százalékos hatékonysághoz – ami átlag feletti produkció volt – hozzáfűzte, bízik abban, hogy folyamatosan jó formát tudni majd hozni, ami legalább ötven-ötvenöt százalékot jelent.