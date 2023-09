Új helyszínen hódolhatnak kedvenc sportáguknak a salakmotorozás szerelmesei, a legújabb ovál Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében épült. A szendrői, magántőkéből és murvából épített pályának tökéletes hátteret biztosít a festői szépségű Észak-magyarországi-középhegység. A Miskolctól mintegy 40 kilométerre lévő városban él és dolgozik Szaniszló Máté, akinek gyengéje a motorozás. Kipróbálta már magát motokrosszban és enduróban (ebben a szakágban idén megnyerte a magyar bajnokság 3. osztályának küzdelmeit), majd nem kerülhette el a végzetét, s kipróbálta a salakmotort. Filek László barátja csábította el Vasadra, ahol felült egy fék nélküli vasparipára, s beszippantotta a speedway. A mezőgazdaságban tevékenykedő 36 éves fiatalember tavaly szánta el magát arra, hogy a telephelyén kihasználatlanul álló területre oválpályát építsen, mindezt saját kezűleg. A kivitelezésben barátja, Filek László volt segítségére, akivel egy 200 méter hosszú, a kanyarokban 15, míg az egyenesekben 11 méter széles, a vasadi talajhoz hasonló, murvás pályát hoztak létre, amit széna- és szalmabálák szegélyeznek. Az ovál eredetileg saját részre készült, de aztán cimborák és barátok is kipróbálták, s egyöntetű a vélemény: jól karbantartható, kiválóan motorozható. (Idén az is kiderült, nemcsak jól motorozható, hanem kiválóan is autózható, mivel tavasszal raliversenyt rendeztek, ahol nagyjából 1000 néző volt jelen.)