A napokban rendezték az enduro magyar bajnokság negyedik versenyét, amelyet ismét a szlovák bajnoksággal együtt Gölnicbányán tartottak.

Óriási kihívás volt

– A helyszínről tudni kell, hogy a nyár derekán enduro Grand Prix-nek, azaz világbajnoki versenynek adott helyet – mondta a szendrői Szaniszló Máté, aki agrármérnökként jeleskedik ebben a műfajban. – Meredek és nagyon magas sziklás hegyek jellemzik az ottani tájat. A pálya rettentően kemény, így óriási kihívásokkal teli nyomvonallal fogadta a rajthoz állókat. Mivel a verseny előtt esett az eső, így sár és csurgó víz tarkította az oldalakat, a viadalon viszont már 35 fokos kánikula várta a nevezőket. Nehéz körülmények között vágtunk neki a vébépályának és többen is a küzdelem feladására kényszerültek. A múlt szombaton egyedül nekem sikerült teljesítenem a kategóriám számára kiírt elvárásokat, de a többi osztályokban is kevesen értek célba. A második napon technikai meghibásodás érte a motoromat, így a fél versenyt kuplung nélkül csináltam végig, ennek ellenére az E1 és az E2 összetett kategóriájában a dobogó legfelső fokára sikerült állnom. Jól teljesítettek Moto1 kategóriában a „fiaim” is: Kontor Zoltán második, míg Szaniszló Levente harmadik helyen ért célba.